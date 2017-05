PROTIKUŘÁCKÝ ZÁKON: První den bez cigaret. Co říkají hosté?

Protikuřácký zákon platí. Kouření cigaret v restauracích skončilo. Jak to vypadá o prvním "nekuřáckém" dnu? Redaktoři Deníku vyrazili zjišťovat, co na to říkají hosté. Přinášíme vám reportáž z hospod a restaurací.

Protikuřácký zákon se poprvé dotkl i Irského Baru v Čáslavi. Po půlnoci se tam již nekouřilo. „Irský Bar totiž o půlnoci zavřel," uvedla Stáňa Strkáčová. Ta také zaslala Deníku fotografii se svými přáteli, kde si užívají poslední cigaretu. „Fotografie není rozmazaná, to je kouř z cigaret," dodala s úsměvem.

Po půlnoci měl v Čáslavi otevřeno ještě Harley´s Music Bar Čáslav. Tam ale nikdo nebral na protikuřácký zákon zřetel. „Normálně zde byly popelníky a návštěvníci baru kouřili i po půlnoci. Když jsem upozornila obsluhu, tak jsem dostala odpověď typu - no a co, o tom my nic nevíme," řekla Stáňa Strkáčová.

Po půlnoci mohli lidé zavítat i do Herny Bar Čáslav. I tam se kouřilo. „Byli jsme upozorněni obsluhou, ale dovolili nám to, když je to ten první den," dodala na závěr.

Ve vyhlášeném kutnohorském baru Barborská Cocktail otevřeli krátce před půlnocí lahev pravého šampaňského a rozloučili se tak s kouřením v baru.

Tak co říkáte na zákaz kouření v restauracích? - ptáme se muže stojícího s cigaretou ve vchodu jedné z kaváren v centru Kolína. „Zrovna na to nadáváme," zní odpověď a muž se ne zrovna s usměvavou tváří vrací zpět ke stolu uvnitř. Na předzahrádce se normálně kouří stejně jako na všech ostatních v okolí. Žádné další popelníky tedy provozovatelé kaváren a restaurací před své provozovny zatím nevyndali, hromady nedopalků nikde neleží. Teď v létě. Až na podzim zavřou předzahrádky, situace bude patrně jiná.

Nikdo z hostů hostinským podle prvních zkušeností nenadává. „Víme, že je to v zákoně, že oni si to nevymysleli," říká Luboš Kolařík, který mířil ke Třem mouřenínům.

Kliknutím infografiku zvětšíte.

Hned první den se v některých provozovnách setkali s otázkou, jakto, že když je to nekuřácké, je tam cítit kouř? „Divíte se, že po 15 letech, kdy se tu denně kouřilo, je to tu cítit? Smrdí to tu a smrdět to bude," řekl číšník. Ten v zákoně vidí diskriminaci osob a podnikatelů. „Kdybych býval rozdělil prostor na kuřácký a nekuřácký, přišel bych o finance, které jsem do toho investoval, třeba o sto tisíc za zeď nebo sklo," říká. „Teď sem začnou sem chodit děti, rodiče si dají kafe a nechají děti lítat po celé provozovně. A děti do hospody nepatří," dodal.

Autentickým pozorováním situace před hospodami v Benešově, kde nejsou předzahrádky, můžeme konstatovat, že se nic mimořádného dosud neděje. Žádné zástupy raucherů s klepajícími se zažloutlými prsty nepostávají na chodnících. Ani v hospodách se neline dým z cigaret a každý situaci bere naprosto normálně. „No tak si teď žádnou cigaretu nedám, vypiju pivo a půjdu," okomentoval nové pořádky jeden hostů restaurace poblíž centra Benešova.

Na vesnicích se přes dopoledne hospodští teprve připravují na nový otevírací den. Většina hospod byla do desíti i jedenácti hodin zavřená, otevírala až na poledne. Jelikož i v těchto hospodách dávno platí, že přes obědy se v těchto zařízeních nekouří, nikdo protikuřácký zákon neřešil. Debaty kolem nového zákonu ale stále nepřestávají. „Každý provozovatel by si o kouření měl rozhodovat sám. Je to jako za komunistů, každému říkají, co má a co nemá, kontrolují ho," řekl jeden ze strávníků ve vesnické hospodě.

Hospody se proměnily v kluby

První den bez kouření v restauracích a v Kutné Hoře už se objevují „perličky". Například Hospoda U Tupouna se proměnila v Klub labužnických pohodářů Braníků a díky tomuto statusu se zde smí vesele kouřit dál. Na ceduli také smí být napsaná nabídka nápojů, ovšem bez cen. Každý člen klubu mí také na stole kartičku, pokud přijde někdo přespolní, je zapsán do knihy jako návštěva.

Také restaurace Na Závisti v kutnohorském Sedleci se vyrovnává s prvním dnem zákazu kouření. Kouřit se smí na malé předzahrádce, vevnitř ale už popelníky zmizely. „Zákaz respektujeme, kontroly určitě chodit budou. Teď je to ještě docela dobré, zákazníci mohou chodit kouřit ven. Horší to bude v zimě, mnoho z nich mi řeklo, že raději zůstane doma a tam si vypijí lahvové pivo. Uvažuji, že bych vzadu v místnosti, která je stavebně oddělená a mí samostatný vchod udělala na zimu kuřárnu, uvidím," uvedla majitelka restaurace s tím, že pokud si někdo vevnitř zapálí, upozorní ho, že je to zakázané, policii ale volat nebude. „Nejsem udavač," doplnila.