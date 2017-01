Provoz v Kutné Hoře budou hlídat dva nové ukazatele rychlosti

Kutná Hora - Hned dva ukazatele rychlosti přibudou na silnicích v Kutné Hoře. Díky dotačnímu projektu Středočeského kraje s názvem „Bezpečný Středočeský kraj" budou na frekventovaných silnicích města sloužit již od dubna.

Ilustrační foto. Foto: Deník/Miroslav Fuchs

Radary budou umístěné v lokalitách, které jsou v Kutné Hoře pověstné tím, že zde řidiči rádi jezdí rychle, i když tu je zabydlená zóna a místní si na provoz často stěžují. První inteligentní ukazatel rychlosti tak zvýší bezpečnost v Hrnčířské ulici, kde bude umístěný už u sídla jezdeckého oddílu. Druhý pak donutí řidiče zpomalit na Kaňku u bývalé samoobsluhy. „Lidé na Kaňku si již delší dobu stěžují, že není v tomto místě žádný ukazatel. Vyhověli jsme tak místním obyvatelům," řekl Dobroslav Vepřek z odboru investic Městského úřadu Kutná Hora.

Ukazatele rychlosti budou napojeny na Policii ČR. Poslouží tak jistě jako silná prevence rychlé jízdy. Projíždějícím řidičům se na nich zobrazí nejen aktuální rychlost, ale také jejich SPZ. Od dubna, kdy začnou inteligentní ukazatele rychlosti v Kutné Hoře fungovat, bude Město Kutná Hora hradit pouze provozní náklady, do kterých patří drobná údržba a elektrická energie. „Roční náklady jsou odhadovány v řádech tisíců korun," dodal Dobroslav Vepřek z Městského úřadu Kutná Hora. Už teď je jasné, že umístěním radaru do Hrnčířské ulice a na Kaňk věc neskončí. Město dlouhodobě vytipovává místa, kde by mohly inteligentní ukazatele rychlosti pomoci s neukázněnými řidiči. V minulosti se hovořilo například o Masarykově ulici nebo o Kouřimské ulici.