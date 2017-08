Prvňák se prodraží: školní pomůcky stojí tisíce

Kutnohorsko /INFOGRAFIKA/ – Rodiče školáků v těchto dnech začínají procházet v obchodech mezi regály, aby nakoupili školní výbavu pro své děti. Orientace v tomto zboží je ale pro rodiče mnohdy nesnadná, protože trh nabízí různé varianty s různou kvalitou a hlavně různou cenou. Po sečtení se pak může nákup pro malého školáka vyšplhat na tisíce.

Nákupy do školy. Ilustrační snímekFoto: Deník/ Lenka Brabencová

Prodejci se předhánějí hlavně v designu aktovek, penálů a vaků na přezůvky. V nabídce nesmí chybět oblíbení filmoví hrdinové nebo zvířátka. „V letošním roce jsou v kurzu aktovky s motivem Elsy z filmu Ledové království, stále je oblíbený Spiderman a nelze zapomenout ani na aktovku s motivem Mimoňů,“ uvedla prodavačka Alena Zárubová z jednoho z kutnohorských papírnictví. Ta doporučuje, zejména pokud chce školák s aktovkou strávit dva a více let, vybrat spíše neutrálnější motiv. „Například aktovka se sovičkami, pejsky nebo kočkami tak rychle neomrzí,“ podotkla prodavačka.

Design školních pomůcek hraje velkou roli. Do jednoho papírnictví v Kutné Hoře se už přišla zeptat dokonce jedna maminka, zda nemají v nabídce aktovku se fidget spinnerem. „Ani bych se nedivila, kdyby je začali příští rok vyrábět, rodiče by to určitě koupili,“ dodala Alena Zárubová.

Aktovku letos pořizovali i rodiče Martinky, která se chystá do první třídy. „Vybrala jsem si batůžek, na kterém je můj nejoblíbenější pejsek, labrador. Mám ho i na penále a notýsku,“ pochlubila se Martinka.

Kliknutím infografiku zvětšíte.

S vysokými náklady pro nástup dítěte do školy se snaží rodičům základní školy pomoci. Prvňáčci tak často dostávají balíčky s pomůckami. Nabídky se ale liší. Například na Základní škole Jana Palacha v Kutné Hoře najdou prvňáčci na své lavici klasický balíček se základním vybavením pro školáky. „V balíčku budou mít prvňáčci potřeby psací, pro výtvarnou výchovu a nebude chybět ani upomínkový předmět,“ uvedla ředitelka školy Jaroslava Drabešová. Balíček se základním vybavením dostanou i děti na Základní škole Kamenná stezka v Kutné Hoře. Protože tyto školy se zapojují do projektu Ovoce do škol, najdou děti 4. září na lavicích i dárek o firmy, která ovoce zajišťuje.

Na tři balíčky se mohou těšit prvňáčci ve městě Zruč nad Sázavou. „Dostanou kufříček, ve kterém bude třeba stíratelná tabulka, voskovky, lepidlo a další věci,“ řekla zástupkyně ředitelky Markéta Krčmářová. Na děti bude čekat také balíček od radnice s pamětním listem, barevnými papíry či pastelkami. Třetí balíček poskytne firma, která dodává do školy ovoce do škol. „Najdou v něm rozvrh, modelínu, pero a další pomůcky,“ dodala ředitelka.