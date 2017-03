První republika se v Kutné Hoře bude natáčet už o víkendu

Po více jak dvouletém čekání se začala natáčet druhá řada seriálu První republika.

Seriál je spjat i s Kutnou Horou, neboť slavná Dajbychova vila ve zdejší České ulici byla v první řadě domovem Léblových a později i Valentových. Filmoví tvůrci se sem vrátí natáčet záběry druhé řady už o tomto víkendu. Nezdrží se ale dlouho. „Natáčecí den tvůrci oznámili pouze na sobotu 11. března," uvedl místostarosta Kutné Hory Josef Viktora.

Dopravní omezení

Všichni obyvatelé i návštěvníci Kutné Hory však v souvislosti s natáčením musejí počítat s dopravním omezením po celý víkend. Zaparkovat v celé délce ulice nepůjde od sobotního ráno do nedělního večera. Přechodně může být v tuto dobu omezen i vjezd do ulice. V tu chvíli by dopravu měla koordinovat městská policie a kompletně uzavřená by Česká ulice neměla být déle, než čtyři minuty.

Filmaři se tak oproti původním termínům, které s návratem štábu do města uvažovaly už na přelomu ledna a února, opozdili zhruba o měsíc. Natáčení druhé řady seriálu začalo v loňském roce na konci listopadu. Nová série má plynule navázat na poslední scénu první řady. Ta byla divácky velmi úspěšná a stala se doslova hitem, kdy polovina národa řešila, který z obou bratrů Valentových je vlastně ten kladný hrdina.

Seriál se dočkal také svojí zahraniční verze. Uveden byl pod názvem The Manor House. V Kutné Hoře se pak v roce 2014 konal gastronomický festival právě ve stylu první republiky a přilákal do města stovky návštěvníků.

