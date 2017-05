První úniková hra v Kutné Hoře se jmenuje Rébus games

Kutná Hora - Popularita takzvaných únikových her poslední dobou roste. Nadšenci dokonce objíždějí různá místa v rámci celé republiky a sbírají nejlepší časy. Principem takové únikové hry totiž je se v co možná nejkratším čase dostat z uzavřeného prostoru za pomoci logického myšlení a důvtipu jednotlivých hráčů.

Spoluautor první únikové hry v Kutné Hoře Jiří Havránek.Foto: Archiv Jiřího Havránka

První úniková hra nyní funguje také v Kutné Hoře a nese název Rébus games. Hra je určená pro skupinu dvou až osmi lidí a speciálně upravenou historickou místnost zájemci najdou na Jungmannově náměstí. „Sešli jsme se tři kamarádi, kteří mají únikové hry rádi, a řekli jsme si, že by bylo pěkné mít něco podobného i v Kutné Hoře. Příprava začala zhruba před rokem,“ uvedl k začátkům jeden z tvůrců první únikové hry v Kutné Hoře Jiří Havránek s tím, že se inspirovali v ostatních hrách, které už v republice fungují.

„Celý koncept jsme si ale vymýšleli sami, každá úniková hra je totiž unikátní,“ vysvětlil Havránek. V tuto chvíli je otevřená první místnost, jmenuje se Tajemství architekta a má historický podtext. Je totiž zaměřena na Matyáše Rejska, kutnohorského architekta, který se podílel na výstavbě Kamenné kašny na Rejskově náměstí. Koncept hry je postavený tak, že hráči postupně plní dílčí úkoly, přičemž hlavním cílem je dát šach mat Matyáši Rejskovi. Pokud se to hráčům podaří, dostanou se z místnosti ven. Podle Havránka je hra cílená zejména na turisty, aby měli důvod zůstávat ve městě o něco déle než jen na pár hodin. Po objednání mohou lidé únikovou hru v Kutné Hoře navštívit prakticky kdykoliv. Mohou si ji zahrát i nezletilí, jim je ale doporučen doprovod dospělé osoby. „Nyní už plánujeme vznik druhé místnosti a také další projekty v ostatních městech,“ vyjmenoval Havránek.

Na jednu hru je pevně dáno šedesát minut. Přesně za tak dlouho musejí účastníci přijít na to, jak se ze zamčené místnosti dostat ven. Řeší přitom různé logické úkoly, šifry a další záludnosti, které dohromady tvoří jakýsi jeden celek. Ti, co ale únikové hry hrají pravidelně, většinou ani plně stanovený čas nepotřebují. Jde jim totiž o co možná nejkratší dobu, během které se dostanou ven.