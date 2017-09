Radnice bez místostarostky. Co bude dál?

Kutná Hora /FOTOGALERIE/ – Zuzana Moravčíková (ČSSD) už není místostarostkou města. O jejím odvolání rozhodli patnácti hlasy městští zastupitelé v tajné volbě. Ačkoliv je nyní několik možných variant, jak současnou situaci vyřešit, zastupitelé napříč opozicí a koalicí jsou ve svých vyjádřeních prozatím zdrženliví. Čekají je totiž zřejmě poměrně složitá vyjednání, která rozhodnou o osudu celé radnice.

To ostatně naznačila sama místostarostka bezprostředně po svém odvolání, kdy uvedla, že jednání o nové koalici jsou teprve na začátku, na druhou stranu se ale nedají vyloučit ani předčasné volby. Těm se ale podle všeho chce vyhnout jak koalice, tak opozice. „Záleží na ČSSD, ta musí říct, jestli chce pokračovat v koalici, nebo ne. Změna a my pokračovat určitě chceme,“ konstatoval místostarosta Kutné Hory Josef Viktora (ANO) s tím, že pokud by se ČSSD rozhodla v koalici nepokračovat, hledal by její zbytek podporu napříč zastupitelstvem.

K jednáním se prý sejdou do konce týdne. To, že je nyní pomyslný první krok ve vyjednáváních na ČSSD, se domnívá i radní Radim Fedorovič (KH změna). „Předpokládám, že všichni zastupitelé hlasovali podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Určitě si nepřejeme rozpad koalice. Proto nyní vše záleží na ČSSD a očekáváme, že navrhnou jako náhradu za Zuzanu Moravčíkovou nového člověka. Nemyslím si, že se v současné době dá spekulovat, kdo to bude, je příliš brzy. Záleží především na členské základně sociálních demokratů,“ uvedl Radim Fedorovič (KH změna).

Samotní sociální demokraté prozatím svůj postup nenaznačili. „Ještě jsme se nesešli, takže zatím žádné oficiální stanovisko k nastalé situaci nemáme,“ uvedla zastupitelka Iva Pospíšilová (ČSSD). Vyjednávání by podle všeho neměl ovlivnit ani ten fakt, že starosta Kutné Hory Martin Starý odjel na měsíční plánovanou dovolenou. „V mé nepřítomnosti bude jednat a mluvit za Kutnohorskou změnu Monika Válková, Tomáš Gryč nebo Václav Veselý. Další členové našeho uskupení včerejším jednáním ztratili mou důvěru a pokud budou dávat prohlášení, tak pouze za svou osobu,“ řekl starosta. Dovolenou ani za současné situace zkrátit nemíní. „Zkrátit ji nemůžu, protože je na mě v zahraničí závislých dalších deset lidí, už takhle jsem ji odkládal, abych se mohl zúčastnit jednání zastupitelů,“ doplnil.

Opozice je zatím umírněná

Ačkoliv to byl právě jeden z opozičních zastupitelů, který návrh na odvolání místostarostky podal, vypadá to, že je opozice v tuto chvíli ve svém postoji zatím umírněná. „Uvidíme, jak se k situaci postaví současná koalice. My rozhodně nechceme převrat a jsme připraveni k jednáním,“ uvedl Karel Koubský ml. (ŠANCE). Zdůraznil ovšem, že i to má své podmínky. „Spolupráce z naší strany je možná jen tehdy, pokud bude rada města respektovat vůli zastupitelů,“ řekl Koubský ml. Odvolání místostarostky, jehož byl navrhovatelem, podle něj smysl mělo. „Je to první krok k tomu, aby se změnil způsob vedení města,“ doplnil.

O tom, jak vše dopadne ale rozhodnou až příští dny. Existuje řada variant, od pouhého „nahrazení“ Zuzany Moravčíkové, až po předčasné volby.

Zuzana Moravčíková zůstane nadále řádnou zastupitelkou, na post místostarostky navrhne ČSSD jako náhradu někoho jiného. Pak lze předpokládat, že by ČSSD setrvala nadále v současné koalici s ANO a KH změnou. Existuje ale i další možná varianta a to, že Zuzana Moravčíková rezignuje i na post řádné zastupitelky. Pak může ČSSD na její místo navrhnout náhradníka a v městském zastupitelstvu nadále setrvat buď jako součást koalice, nebo mimo ní. Pak by ale ANO i KH změna museli hledat podporu napříč zastupitelstvem. Jedna z možností je ale i to, že kromě Zuzany Moravčíkové na post městského zastupitele rezignuje i zbytek členů ČSSD. Pak by se pravděpodobně konaly předčasné volby.

Prohlášení klubu zastupitelů ČSSD k odvolání místostarostky Kutné Hory: Odvolání Zuzany Moravčíkové považujeme za ryze účelové

Od počátku tohoto volebního období čelí celá koalice velmi nevybíravým útokům, které nemají s politickou prací nic společného. Cílem této dlouhodobé kampaně je skandalizovat a dehonestovat některé členy koalice se záměrem koalici rozložit. ČSSD byla připravena na konstruktivní spolupráci se všemi subjekty zastoupenými v Městském zastupitelstvu, stejně jako v předchozím volebním období, kdy jsme byli v opozici.

Jsme si vědomi, že důvod k odvolání místostarostky je důvodem zástupným. V tomto duchu jsme před jednáním zastupitelstva jednali se svými koaličními partnery.

Zcela jasně jsme se vyjádřili, že setrvání Ing. Moravčíkové považujeme za klíčové, důvody pro její odvolání nejsou adekvátní a pokud bude odvolána také hlasy koalice, považujeme tuto záležitost za porušení koaliční dohody. Přítomní zástupci Kutnohorské změny i hnutí ANO si byli této informace vědomi.

Vzhledem k tomu, že byla Zuzana Moravčíková odvolána, padá odpovědnost za případný rozpad koalice na ty, kteří nedodrželi koaliční dohodu. I přesto jsme připraveni dále jednat.

Je nám velmi líto, že práce Městského zastupitelstva je významně ovlivněna konáním některých zastupitelů, kteří neakceptují ani elementární zásady spolupráce. Máme obavy, že tento neblahý stav může negativně ovlivnit i činnost městského úřadu. Je otázka, komu současná atmosféra na radnici prospívá, ale občané Kutné Hory to nejsou.

Martin Starý: Někteří členové našeho uskupení ztratili mou důvěru

Vážení kolegové, zástupci médií, ač se situace na kutnohorské radnici včera vyostřila do opravdových krajností, odjíždím na více než půl roku plánovanou dovolenou do JV Asie, kde budu mít zodpovědnost za několik dalších lidí a nemohl jsem takto na poslední chvíli vše zrušit. Celá situace mne o to víc mrzí, protože z hlasování o odvolání místostarostky je zřejmé, že tak učinili mnozí z nás, z koalice. Každý si musí uvědomit, co tímto krokem zamýšlel a co tyto kroky vyvolají a co tím získají.

Každopádně bych tímto rád oznámil, že v mé nepřítomnosti bude jednat a mluvit za Kutnohorskou změnu Monika Válková, Tomáš Gryč nebo Václav Veselý. Další členové našeho uskupení včerejším jednáním ztratili mou důvěru a pokud budou dávat prohlášení do novin, tak pouze za svou osobu.

Více se vyjádřím po mém návratu.

Tímto bych ještě jednou poděkoval za dosavadní práci paní Moravčíkové, bez jejíž pomoci by mnohé projekty nebyly vůbec možné.

Děkuji za pochopení,

Martin Starý