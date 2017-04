Radnice s ekologickými automobily příliš nepočítají

Ekologicky ano, ale možná někdy příště. Právě tak přistupují radnice z jihovýchodního cípu Středočeského kraje k pobídce Ministerstva životního prostředí na zakoupení automobilů na ekologicky čistý pohon.

Elektromobil. Ilustrační foto. Foto: Deník/Libor Běčák

O elektromobily nebo auta na stlačený zemní plyn, totiž žádná z oslovených radnic právě teď příliš nelační.

Dotace se nevyplatí

V Kolíně jezdí na radnici jedenáct vozů, a úřad je postupně nahrazuje novějšími. Právě v Kolíně už o dotaci na auta na ekologický pohon požádali. A při tom také zjistili, že dotace Ministerstva životního prostředí ve výši 100 milionů korun na radniční auta na ekologický pohon je určena jen na drahé vozy.

„Podmínky dotace jsou nastaveny tak, že se nám to ekonomicky nevyplatí," popsala mluvčí kolínské radnice Iva Blümelová podle níž vozidla, které je možno koupit z dotace, stojí minimálně milion korun. „Přitom maximální výše dotace činí dvě stě tisíc a spoluúčast města by tedy byla minimálně osm set tisíc korun. Proto by takový nákup byl pochopitelně nehospodárný," upřesnila mluvčí.

Jediný elektromobil

A tak v okresech Benešov, Kolín a Kutná Hora jezdí všeho všudy jediný elektromobil. Používají ho kutnohorští strážníci. „Další auta zatím v plánu nemáme. Uvidíme dál, co a jak bude," řekl starosta Kutné Hory Martin Starý s tím, že radniční auta v historickém městě nejsou v současné době ještě zastaralá a v nejbližší době si výměnu určitě nežádají.

Podobně to mají aktuálně i v pár kilometrů vzdálené Čáslavi nebo ve Zruči nad Sázavou, kde radniční vozidla pohání tradičně benzin nebo nafta.

Stejná je situace také na Benešovsku. V Benešově, Vlašimi či Voticích loni vyměnili stará, už notně opotřebovaná, vozidla za nová a tak jen kvůli pobídce Ministerstva životního prostředí je odkládat nebudou. „Máme zhruba deset automobilů a o elektromobilech jsme vůbec neuvažovali i proto, že jsme loni staré křápy vyřadili," přiznal benešovský starosta Petr Hostek.

Podobně reagoval na stejné téma také starosta Votic Jiří Slavík. „Abychom vyměňovali nová auta za jiné jen proto, že jsou ekologická, tak to by rozhodně nebylo pro město hospodárné," vysvětlil.

Co by se vyplatilo?

To vlašimský starosta Luděk Jeništa by o ekologickém ježdění uvažoval pouze v případě, že by se týkalo městské hromadné dopravy. „Taková auta jezdí prakticky celý den a to se pak samozřejmě investice vyplatí," uvažuje vlašimský starosta a senátor.