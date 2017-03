Radnice už budou moci popřát svým jubilantům

Konečně změna! Dosud nemohly města a obce zvát rodiče nově narozených dětí na oblíbené vítání občánků, protože k tomu neměly jejich souhlas.

Vítání občánků. Ilustrační foto.Foto: Deník/ Jan Šmok

Stejně tomu ostatně bylo i s gratulacemi k životním jubileím. V návaznosti na novelu zákona o obcích dochází nyní ke změně postupu měst při blahopřáních k životním jubileím a při vítání občánků, souhlasu už není zapotřebí.

Je to dobrý krok, pochvalují si lidé

Maminka roční Anežky z Kutné Hory si o změně zákona myslí, že je to dobrý krok. „Je to slavnostní akt, na který vzpomínají rádi rodiče a svým dětem jednou rádi ukážou fotky z vítání občánků," uvedla Alena Božovská z Kutné Hory.

Stejného názoru je i Kutnohořan Martin Slavík. „Mám dvě děti a u obou jsem byl na vítání občánků. Rád na to vzpomínám," řekl.

Mohlo by vás zajímat: Mobily ve školách jsou zakázané i povolené, pravidla si určuje každá škola zvlášť

V Čáslavi se koná vítání občánků pravidelně. „Když se narodí dítě, jehož matka má trvalý pobyt v Čáslavi, automaticky oslovujeme," poznamenala Andrea Šimková z čáslavské matriky. Vítání občánků je vždy na tři etapy po šesti dětech a slavnostní akt trvá vždy půl hodiny.

V Červených Janovicích u Kutné Hory pořádají také vítání občánků. „V poslední době je v Červených Janovicích málo narozených dětí," uvedla matrikářka Petra Benešovská. Vítání občánků se tedy koná vždy podle potřeby.

Všechny oslovené radnice na Benešovsku změnu v zákoně vítají. "Zákon, který byl platný v minulých letech, nám neumožňoval automaticky nahlížet do výpisu obyvatel, kdy se kdo narodil a kdo je jeho rodič. Takže samozřejmě bylo složitější zvát občánky na tento slavnostní akt. Teď už je to jednodušší a jsme za to rádi," uvedl tajemník města Týnce nad Sázavou Miloš Albl.

Kladně změnu vnímají i úřednice ze Sázavy a Votic, které se starají o snadný průběh slavnostního aktu vítání občánků.

"Na základě toho, která miminka se narodila v daném období, oslovujeme jejich rodiče, a ti nám posléze dávají vědět, zda na akci dorazí. V minulosti jsme museli čekat na vyjádření rodičů, kteří mnohdy ani nevěděli, že se vítání občánků mohou zúčastnit," svěřila se Daniela Řípová ze sázavské radnice.

Čtěte si: Předseda sněmovny Jan Hamáček navštívil továrnu Philip Morris

Podle jejích slov ale žádné změny v samotné akci vítání občánků město neplánuje. Tradičně rodiče dostanou župan pro miminko, kytičku a cédéčko s fotografiemi.

Naopak město Votice plánuje novinku v rámci slavnostního aktu. "Vítání občánků budeme pořádat v jiných prostorech. Tento slavnostní akt jsme přesunuli do refektáře votického kostela," prozradila Jana Šedivá z votické radnice.

Navýší i rozpočet

„Dřív se muselo postupovat paradoxně, tedy abychom někomu mohli popřát, museli jsme mít jeho souhlas. To bylo jak ze špatného filmu," vzpomíná kolínský místostarosta Tomáš Růžička a dodává: „Naštěstí se to změnilo a nově budeme postupovat podle evidence obyvatel. Poblahopřejeme všem obyvatelům města od 75 let. Nově budeme oslovovat také rodiče nově narozených kolínských dětí."

Lze předpokládat, že po změně zákona a ulehčení situace městům se bude chodit blahopřát častěji. Kolín proto lehce doplňuje pro tyto účely rozpočet, a to zhruba ze 150 na 250 tisíc korun.

Nepřehlédněte: Strážníků je málo, města shání posily