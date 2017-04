Rekonstrukce Dusíkova divadla v Čáslavi se blíží

Čáslav - Třetí etapa rekonstrukce budovy Dusíkova divadla v Čáslavi se blíží. Z loňského roku, kdy se čáslavské divadlo rekonstruovalo, chybí provést ještě statické zajištění budovy. „Poté dojde k výměně oken," uvedl starosta Čáslavi Jaromír Strnad. S okny to ale bude v Dusíkově divadle komplikovanější. Kvůli zachování historické hodnoty divadla se budou některá z oken repasovat. Další budou nahrazena replikami oken.

Dusíkovo divadlo v ČáslaviFoto: Deník/Diana Kovandová

Další úpravy se budou poté týkat rekonstrukce vnitřních prostor. V příštích letech by mělo dojít k opravě hlediště i orchestřiště nebo na prvním balkoně k vybudování divadelního baru. Zejména milovníky historie jistě potěší i odkrytí a oprava původních podlah. Ty jsou v současné době zakryté kobercem.

Do roku 2019 by měla být také dokončena kompletně fasáda. „Divadlo bude totiž v tento rok slavit 150 let od založení,“ řekl Jaromír Strnad.

Díky úpravám dojde v dalších letech i ke změně, která potěší všechny diváky v hledišti. V současné době se nachází v přízemí celkem 13 řad sedadel. Aby měli diváci více pohodlí při sledování koncertů a divadelních her, tak bude do budoucna umístěno v čáslavském divadle pouze řad 12. Kvůli většímu pohodlí bude v příštích letech snížen počet sedadel, ne však nijak významně. Ze stávajících 247 sedadel jich zbyde po úpravě celkem 224.

Celková cena třetí etapy oprav Dusíkova divadla vyjde přibližně na 17 milionů korun bez DPH.

Kvůli rekonstrukci Dusíkova divadla bude kratší letos i sezona. „Ta bude ukončena na konci května,“ řekla jednatelka Dusíkova divadla Eva Albrechtová. Úplně poslední vystoupení je naplánováno na 1. června, kdy zde vystoupí na tradiční akademii Dům dětí a mládeže Čáslav.

Program

24. 4. – Divadelní hra Cena za něžnost, činoherní studio Bouře

4. 5. – Zábavný pořad travesti skupiny Screamers Ladislava Černého

19. 5. a 26. 5. – Taneční večery ZUŠ Čáslav

22. 5. – Divadelní komedie Hvězdné manýry, divadelní společnost Háta

20. 5. – koncert komorní hudby s názvem Rok japonské kultury 2017

31. 5. a 1. 6. – Akademie Domu dětí a mládeže Čáslav, vystoupení tanečních kroužků, mažoretkových skupin, sportovních kroužků i hudebních kroužků

Lidé mohou až do 1. června navštívit také výstavu fotografií Fotoklubu Čáslav ve foyer Dusíkova divadla