Rekonstrukce Vlašského dvora vyjde na 120 milionů, rozhodnou o ní zastupitelé

Kutná Hora - Rozsáhlá rekonstrukce Vlašského dvora v Kutné Hoře vyjde na 120 milionů korun. Z toho zhruba 90 milionů by měla pokrýt dotace. Povinná spoluúčast města bude deset milionů korun a zbylých 20 milionů půjde z městského rozpočtu na neuznatelné náklady spojené s obnovou části parku a úřednické části budovy. Dotace už byla schválena, její přijetí ještě v úterý odpoledne musejí potvrdit zastupitelé.

Někteří zastupitelé ale již dříve dávali najevo, že město by se mělo pustit do jiných a důležitějších projektů, než je obnova bývalé královské mincovny. Nejistota kolem přijetí dotace kutnohorskou radnici donutila připravit ještě před zasedáním zastupitelů prezentaci projektu. Ta se konala minulý týden. Opozičních zastupitelů ale přišla jen hrstka.

Aneta Nedvědová, spoluautorka projektu revitalizace Vlašského dvora, při ní zdůraznila, že hlavním záměrem připravované revitalizace je vytvořit z Vlašského dvora vzorový typ památky 21. století. „Tak, aby se zároveň i zvýšila životní úroveň obyvatel města díky zvýšení návštěvnosti historického centra," řekla. Rovněž vysvětlila, že po stránce ekonomické by bylo nepřijetí dotace krajně nevhodné a nesmyslné. Město by totiž přišlo o mnoho peněz. Mimo jiné by ztratilo šanci na proplacení již první etapy revitalizace, která mimo jiné zahrnovala provedenou obnovu podlahy v Audienční síni Vlašského dvora.

O přijetí dotace se bude rozhodovat v úterý od 16 hodin v Rytířském sále Vlašského dvora. „Pokud zastupitelstvo dotaci přijme, do poloviny února by nám měla být proplacena částka ve výši 6,5 milionu korun," uvedl kutnohorský starosta Martin Starý. V případě kladného rozhodnutí městských zastupitelů bude podle něj okamžitě zahájeno výběrové řízení na zhotovitele a již v květnu by se mělo začít pracovat v parku pod Vlašským dvorem. „Do konce roku by pak mělo být 80 procent hotovo, následující jaro by pak park mohl být kompletně otevřen," doplnil starosta. Co se týče expozic ve Vlašském dvoře a administrativní části budovy, měly by být práce hotovy do konce roku 2018, dokončovací práce pak v polovině roku 2019.