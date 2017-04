Restaurace v Grandu se potýkala s velkými problémy. Nyní je v minusu přes 800 tisíc korun

Čáslav - Kontrolní výbor čáslavského zastupitelstva přiblížil výsledek hospodaření čtyř středisek společnosti Čáslavská servisní. Ta má nyní na starosti zimní stadion v Čáslavi, sál a restauraci v hotelu Grand a také kiosek na zimním stadionu. Výsledek hospodaření, zejména část, týkající se restaurace v Grandu, není ale pro město Čáslav ani zdaleka uspokojivý.

Restaurace Grand v Čáslavi byla uzavřena 18. března.Foto: Archiv hotelu Grand

Miroslav Richter z kontrolního výboru zastupitelstva představil všem zastupitelům i veřejnosti výsledek hospodaření za první tři měsíce letošního roku.

Za první čtvrtletí letošního roku je výsledek hospodaření zimního stadionu minus 400 tisíc korun. „Jedná se o provozní ztrátu na energiích. Ta činila za každý měsíc provozu přibližně 100 tisíc korun. Myslím si, že to není tak hrozné,“ uvedl čáslavský starosta Jaromír Strnad. Sál hotelu Grand je v plusu 268 tisíc a provozovaný kiosek na zimním stadionu je za první čtvrtletí v plusu 225 tisíc korun.

800 tisíc za tři měsíce

Na čáslavském zastupitelstvu nejvíce probíraná restaurace hotelu Grand vykazuje ovšem ztrátu přibližně 800 tisíc korun. „Některé náklady, hlavně energie, odpady a zboží stále nejsou konečné. V sestavách jsou pracovníky Čáslavské servisní ručně dopisovány odhady, nebo údaj, že položka chybí,“ řekl v úvodu Miroslav Richter.

Předpokládané tržby restaurace měly v původním plánu dosahovat 25 tisíc korun denně, aby byly pokryté náklady restaurace. Tyto plány se ale bohužel podařilo naplnit jen z 51 procent. Tržba z prodeje v restauraci tak sotva pokryla osobní náklady zaměstnanců.

Kontrolní výbor zastupitelstva také velmi překvapila informace, že ještě v minulém týdnu, konkrétně 18. dubna, nebyly ani prodány zásoby v restauraci. Například maso a zelenina. „Myslím si, že by takovouto situaci měl řešit pružný manažer společnosti. Je jasné, že zboží bude nyní prodáno se ztrátou,“ dodal Richter.

Starosta Strnad je spokojený za uplynulou sezonu s provozem zimního stadionu, kiosku i s provozem čáslavského sálu v hotelu Grand. „Velmi nespokojený jsem ale s provozem restaurace v hotelu Grand,“ řekl. Dluh restaurace bude naštěstí v budoucnu ještě ponížen o dobropisy. Konečnou minusovou částku tak zatím nelze stanovit.

Nyní je třeba si položit otázku, kde vznikla, co se týče provozu restaurace, chyba. V restauraci hotelu Grand padla například stížnost na projektanta restaurace. Ten nebyl podle některých zdrojů příliš obeznámený se situací a kuchyň byla vybudována tak, že zvyšuje personální náročnost na obsluhu. „Jedná se o dlouhou místnost, kterou pouze jeden kuchař neoběhá,“ vysvětlil zastupitelům Miroslav Richter.

Nebylo prý dost času

Manažer Čáslavské servisní Jakub Pavlík se na čáslavském zastupitelstvu k provozu restaurace v Grandu také vyjádřil. „Od poloviny roku 2016 jsme aktivně pracovali na projektu restaurace hotelu Grand,“ řekl v úvodu Jakub Pavlík.

Personál restaurace nastoupil v lednu roku 2017, otevření restaurace se uskutečnilo 6. ledna. „Byla to příliš krátká doba na to, abychom se připravili na bezproblémové otevření, nákup vybavení, zaškolení pracovníků a zprovoznění pokladny,“ dodal. Podle něj byl nedostatek času na to, aby byl fungující systém vybudován do konce. „Nedosahovali jsme takových tržeb, jaké měly být a byly také vyšší nároky na energie,“ dodal.

Manažer chce skončit

Nepomohl ani fakt, že zkoušeli rozšířit polední nebo víkendovou nabídku jídelního lístku. „Na to ale v našem městě schází kupní síla. Proto se ztráta navyšovala,“ dodal. Z toho důvodu se Čáslavská servisní rozhodla k 16. březnu provoz restaurace ukončit.

Jakub Pavlík ještě v závěru uvedl, že neustálý tlak vyvíjený některými zastupiteli vedl ke ztrátě důvěry a proto chce manažer v nejbližších dnech projednat s valnou hromadou ukončení své působnosti v Čáslavské servisní. „Nedivím se, že chce manažer Jakub Pavlík odstoupit,“ reagoval starosta Strnad.