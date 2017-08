Retenční nádrže, možné řešení nebo utopie?

Kutná Hora – Jezera vody, která zůstávají v řadě míst Kutné Hory stát po každém druhém velkém dešti. A když voda opadne, zůstane ještě bahno a kamínky. To je problém, který trápí město poslední dobou čím dál častěji. Radnice se snaží najít na tyto nepříjemné potíže řešení.

Retenční nádrž v Sedlčanech.Foto: Marie Břeňová

Aktuálně je město na počátku jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic a správou a údržbou silnic. „Jakmile přijdou přívalové deště, voda, která steče po městských, krajských či státních komunikacích, zůstane někde stát, zatopí garáže apod.,“ potvrzuje místostarostka Zuzana Moravčíková.

Podle jejích slov město nechá vypracovat zjišťovací studii na lokality, kde voda nejvíce zlobí, a poté chce částečně zadržet vodu už dřív, než se někam dovalí a způsobí problémy.

Otázkou je, kdo to bude platit. Vody jdou po všech komunikacích, nejen po těch městských. Při financování nových opatření by tedy měly spojit síly město, ŘSD i SUS. Samozřejmě až odborník musí určit, jaká tato opatření budou – zda se vybudují retenční nádrže, či se bude voda někde odvádět apod. „Musíme se bohužel připravit na to, že přívaly deště budou častější a intenzivnější, a musíme to řešit,“ říká místostarostka.

Připomíná okolnosti, které celé situaci rozhodně na dobrém nepřidávají. Orná půda se zastavuje logistickými centry, nákupními středisky, zemědělci utužují půdu, málo se pak voda vsakuje. Takže i z polí voda také steče a valí se do ulic a domů, klimatické vlivy k tomu. „Jestli se nad tím nezamyslíme a něco neuděláme, co si pak počnou naši potomci?“ poznamenala místostarostka.

Shodou okolností zrovna tento týden byla v Kutné Hoře návštěva z Číny, kde mají také problémy s vodou hrnoucí se při deštích po komunikacích. Místostarostka s nimi hovořila o podobných problémech v Kutné Hoře.

První vlaštovkou v zadržování vody v krajině jsou retenční nádrže, které město plánuje pro hřbitov U Všech svatých. V této chvíli rada rozhodla o podání žádosti o dotaci na tyto nádrže.

Názory samotných obyvatel jednotlivých městských částí na danou problematiku se ale různí. Jedni ji vidí jako možné řešení, druzí jako naprosto zbytečnou věc. „Jsem s Kutné Hory a v bytovkách U kapličky mám kamaráda. Když přijde přívalový déšť, je to dost často takový masakr a taková rychlost, že žádná retenční nádrž prostě nepomůže,“ myslí si František Koudelka. Jako řešení to naopak vidí Pavel Novotný ze Šipší. „Já si myslím, že by to při náhlých deštích mohlo ochránit hlavně sklepy panelových domů na sídlištích. Systém zadržování vody by musel být dobře promyšlený. Jen nějak nevím, kdo to bude dělat, když chodníky a silnice mají různí majitelé.“