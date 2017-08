Rostou! Houbaři sbírají hříbky, babky i kováře

Kutnohorsko – Pravé hřiby, masáky, kováři, babky i klouzky. To vše sbírají v těchto dnech spokojení houbaři na Kutnohorsku. S plným košíkem se pravidelně vrací vášnivý houbař Jan Vrbík z Nových Dvorů. „Pokaždé přinesu plný koš. Mezi nimi jsou hlavně pravé hřiby, kováři,“ řekl Jan Vrbík, který vyráží na svá místa dvakrát do týdne.

Mezi oblíbená místa houbařů patří na Kutnohorsku lesy v okolí Zbraslavic a Uhlířských Janovic. Z těchto míst se vrací s plnými košíky i Alena Novodvorská. „Do lesa se mi nechtělo. Už několik let jsem nic nenašla, ale manžel mě nakonec přesvědčil,“ řekla Alena Novodvorská ze Zbraslavic. Po deseti minutách, co se do lesa se svým manželem vydala, byla v šoku. „Nevěřila jsem vlastním očím. Tolik pravých hřibů jsem snad v životě neviděla,“ dodala. Z lesa se vraceli nejen s plným košíkem. Naplnili i mikinu. „Nemohli jsme tak tolik hub nechat,“ upřesnila.

I na Janu Kadeřávkovou z Kutné Hory se usmálo štěstí. „Vloni jsem se vydala do lesa u Uhlířských Janovic a to jenom kvůli tomu, abych si zkrátila dlouhou chvíli,“ řekla Jana Kadeřávková. Protože ale našla velké množství hub, vydává se na houby i letos. „Mám opravdu štěstí. Za posledních čtrnáct dnů jsem přinesla asi osm plných košíků,“ dodala.

Jiní houbaři nedají dopustit na lokalitu Zbýšova a Semtěše. „Houby rostou ve velkém. Své oblíbené místo ale neprozradím,“ uvedl Petr Švestka. Když se v těchto dnech do lesa vydá, během hodiny se vrací s plným košíkem. „Manželka už mi nadává, kam to má dávat,“ poznamenal.

Vydali jste se na houby i vy a uspěli jste? Pochlubte se svými úlovky!