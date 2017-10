Růžena Nekudová besedovala v Dačického domě.

Kutná Hora /ROZHOVOR/ - Zajímavou besedu nabídl v úterý 10. října večer Dačického dům v Kutné Hoře. Navštívila jej Růžena Nekudová, bloggerka a autorka knihy Vězení jako dar, v níž popisuje své zážitky z anglického vězení. Nyní v Anglii žije se svým přítelem, do České republiky ale pravidelně jezdí. Do Kutné Hory přijela na pozvání Centra pro podporu rozvoje osobnosti a dalšího vzdělávání Aqva Life, které sídlí v Šultysově ulici.

Byla jste ve vězení v Anglii. Jak je to stará událost?

Bylo to v roce 2016. Respektive první zatčení bylo v roce 2015, kdy jsem se dostala do vazby, ale odsouzená jsem byla až v červnu 2016.



Za co to bylo?

Za kontrolování prostituce pro zisk. Přišili mi to nespravedlivě. Měla jsem v Anglii brigádu, kdy jsem zvedala telefony pro masérskou společnost. Až později se zjistilo, že to byla prostituce, což já jsem ale nevěděla. Nebo alespoň ne hned, pak už jsem něco tušila, ale člověk jak je v tom kolečku každodenního stereotypu, tak si vůbec nepřipouští, že je něco nelegálního.





Ve vězení jste nakonec strávila 21 dní, odsouzená jste ale původně byla k osmi měsícům natvrdo. S jakými pocity jste v cizí zemi do vězení nastupovala?

Odvolala jsem se, takže můj pobyt tam byl výrazně kratší, než s jakým jsem počítala na začátku. Do vězení jsem šla s tím, že tam budu muset strávit osm měsíců. Z toho jsem se úplně složila.



Jak vás vlastně mohli odsoudit za něco, co jste neudělala?

Mně bylo právničkou doporučeno, ať se přiznám, jinak můžu dostat až sedm let nepodmíněně. Takže jsem popravdě řekla, jak to bylo, což bylo v podstatě moje doznání, že jsem tu práci vykonávala a na základě toho mě odsoudili. Oni neřešili žádné okolnosti a souvislosti kolem, ale jen to, že jsem to dělala a tím to pro ně končilo.



O svém pobytu ve vězení jste napsala knihu. Berete tedy vězení jako dar? A co vám tedy vlastně dalo?

Když je člověk ve vězení zavřený, vnímá věci úplně jinak. Když je třeba zavřený v místnosti bez telefonu či televize, zjistí, jak dlouhá může být hodinu času. Já už jsem se dříve věnovala osobnostnímu rozvoji, ale v atmosféře vězení mi to bylo k ničemu, jak kdybych to mohla zahodit. To prostředí tam mě úplně donutilo si myslet, že jsem špatný člověk. Byla jsem tam na tom hodně špatně. V té době ke mně začaly chodit takzvané vizualizace, což je v podstatě představivost mysli.Viděla jsem třeba samu sebe, jak odcházím z vězení s černým pytlem a venku na mě čeká přítel s autem, ačkoliv jsme v té době žádné auto neměli. A tato událost se o pár dní později přesně takhle odehrála. Byla jsem propuštěna z vězení, věci si odnášela v černém pytli a venku čekal přítel s vypůjčeným autem. To byla jedna z věcí, která mi dala impuls k tomu, abych začala více pracovat se svou myslí. Z jakkoli těžké životní situace může vyjít člověk posílený, pokud se na ni je schopen dívat pozitivně. Mně pobyt ve vězení úplně změnil způsob uvažování, začala jsem vytvářet různé meditace k překonávání obtížných situací. Jednu z nich si už stáhlo přes pět tisíc lidí.



Věděla jsi už ve vězení, že knihu vydáte?

Absolutně ne, i když je pravda, že hned první den jsem požádala o tužku a papír, protože jsem vnitřně cítila, že si potřebuji psát. Až později jsem se rozhodla podělit o svůj příběh.