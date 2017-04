Sadaři i vinaři se kvůli počasí bojí o úrodu

Kutnohorsko - Současný ráz počasí nepřipomíná jaro ani z dálky. Do hor se vrátilo sněžení, ledovka a vítr tam komplikují dopravu a silničáři na mnoha místech opět vyjeli se sypači a pluhy. Vysloveně zimní počasí nezpůsobuje ale komplikace jen v horských oblastech.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Karel Pech

Na Kutnohorsku přidělává vrásky sadařům, vinařům i zemědělcům, kteří se bojí o svoji úrodu. Stromy a keře jsou totiž právě v těchto dnech v tom nejcitlivější období, kdy kvetou a pučí. Největší mráz má podle předpovědí přijít dnes v noci, kdy můžou teploty spadnout až šest stupňů pod nulu. „Je to průšvih. Záleží na tom, jak velké budou mrazy a kolik dní po sobě potrvají, ale předpovědi pro nás příliš příznivé nejsou,“ uvedl sadař ze Sadů Svobodná ves, kde pěstují višně, třešně, broskve a jabloně.

Podle sadaře je míra možného poškození mrazem závislá na odrůdě od odrůdy. „Některé vydrží i mráz tři stupně pod nulou. Jak je ale víc, než mínus čtyři, všechno pomrzne,“ dodal s tím, že pak mohou sadaři přijít až o devadesát procent úrody. Zároveň připomněl roky 2013 a 2014, kdy v sadech právě díky podobnému počasí, jaké panuje teď, přišli o většinu úrody. Optimisticky situaci nevidí ani vinař z Vinných sklepů Kutná Hora Lukáš Rudolfský. „Réva je právě narašená, je to pro ni to nejchoulostivější období, kdy snese stupeň, maximálně dva pod nulou,“ uvedl Rudolfský s tím, jakmile bude mráz silnější, může to znamenat až osmdesáti procentní ztrátu úrody.

Zemědělci se zase obávají o cukrovou řepu. „Pokud budou současné noční mrazy pokračovat, může to cukrovou řepu značně poškodit, protože už je vyrostlá nad zem,“ uvedl soukromý zemědělec Karel Žaloudek. Obilí by ale prý mráz naopak mohl pomoci. „Mráz zbrzdí růst a obilí zůstane déle pod zemí, což je dobře,“ vysvětlil Žaloudek. Jak moc bude letošní úroda dubnovými mrazy poškozena, ukáže několik následujících dní.