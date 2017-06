Sbírka Zvon pro Jakuba brzy dosáhne hranice tří miliónů korun!

Kutná Hora – Na sbírku Zvon pro Jakuba bylo k 14. červnu vybráno neuvěřitelných 2.936.681 korun. Již bylo také zveřejněno ukončení sbírky k 31. srpnu 2017.

Zvon je odlit a v neděli 23. července bude veřejnosti představen. V ten den vrcholí oslavy svátku sv. Jakuba pořádané Římskokatolickou farností Kutná Hora. Letos budou zahájeny již v pátek Koncertem účastníků Letního semináře Klubu sbormistrů v Chrámu sv. Barbory. Rozhodli se sbírku také podpořit a koncert uspořádají jako benefiční.

V sobotu následuje Koncert k oslavě svatého Jakuba – varhany Michal Hanuš a housle Jiří Kuchválek v kostele sv. Jakuba. V neděli po slavnostní mši bude zvon připraven před Vlašským dvorem, kde bude požehnán a následovat bude průvod městem. Zvon umístěný na voze taženým čtyřmi kladrubskými vraníky pojede od Vlašského dvora na Palackého náměstí, ulicí Husovou ke Kamenné kašně a pak zpět ke kostelu sv. Jakuba, kde bude po celé odpoledne vystaven. Poté bude přemístěn na nádvoří Vlašského dvora.

Zde jej budou moci návštěvníci vidět až do jeho vyzdvižení na věž kostela. To je naplánováno na sobotu 7. října. O týden později, v neděli 15. října, po dopolední mši nastane velký svátek. Uslyšíme nový zvon Jakub Maria poprvé zvonit. Bude to po dlouhých 75 letech, co byly zvony z kostela sv. Jakuba konfiskovány a odvezeny pro válečné účely. Myslím, že to pro nás všechny bude opravdu velký svátek.

Sbírka ještě nekončí. Z vybraných peněz byla zatím zaplacena záloha na výrobu zvonu, během letních měsíců budou probíhat práce na opravách zvonové stolice a statického zajištění věže. Předpokládané celkové náklady na pořízení zvonu a související práce přesáhnou hranici 3.500.000 Kč.

Malvína Krepsová, za sbírku Zvon pro Jakuba