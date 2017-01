Seniortaxi vyjelo do ulic Kutné Hory, o službu je zájem

Kutná Hora - Taxík Maxík jezdí od včerejšího dne ulicemi Kutné Hory. Taxislužbu, která je zřízena pro seniory a držitele průkazu ZTP a ZTP/P, v Kutné Hoře provozuje příspěvková organizace Pečovatelská služba Kutná Hora. Ta hned první den přijímala objednávky. „Jsou přijímány na několik dnů dopředu," řekla sociální pracovnice Tereza Mrázková.

Taxík MaxíkFoto: archiv nadace

Taxík Maxík přepravuje pouze osoby starší 65 let a držitele průkazu ZTP, ZTP/P s trvalým bydlištěm na území města. Zájemci mohou seniorské taxi využít každý pracovní den od 7 do 18 hodin, přičemž jeho objednání je možné na telefonním čísle 601097902 vždy v době od 8 do 17 hodin. „K vyřízení objednávky je třeba sdělit datum, čas, místo nástupu a výstupu, jméno a příjmení přepravované osoby případně její doprovod a v neposlední řadě zanechat své telefonní číslo," podotkl ohledně nové služby vedoucí odboru sociálních věcí Městského úřadu Kutná Hora Marián Šlesingr. Při nástupu do vozidla pak podle něj klient musí prokázat svůj věk, bydliště na území města nebo se prokázat průkazem ZTP a ZTP/P. „Řidič, asistent, cestujícímu pomůže s nastoupením a vystoupením z vozu, popřípadě se s ním lze domluvit na doprovodu na konkrétní místo," dodal vedoucí kutnohorského odboru sociálních věcí.

Cena přepravy a asistenční služby pro jednu osobu činní již dříve avizovaných 8 korun. Přepravovaný má navíc právo mít s sebou jednu doprovázející osobu.

Záměr spustit v Kutné Hoře taxislužbu pro seniory se objevil již před více než rokem a půl. Věci se daly do pohybu loni za pomoci Konta Bariéry Nadace Charty 77. Je to právě tato organizace, která po republice projekt Taxíků Maxíků rozšiřuje. Obcím poskytuje vozidla i potřebné finanční zastřešení projektu do začátku. Vedení kutnohorské radnice si od nadace vůz slavnostně převzalo loni v prosinci a 1. ledna jej předalo k užívaní pečovatelské službě. Jedná se o minibus Ford Tourneo Custom.

Kutnohorské taxi pro seniory ale není jediné, které na okrese funguje. Více než rok službou disponuje Zruč nad Sázavou a zájem o ni se zde stále zvyšuje