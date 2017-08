Sezona plováren končí, někde se ještě vykoupete

Kutnohorsko - Stejně jako prázdniny a léto dávají pomalu sbohem, tak se s letošní sezonou loučí letní i plovárny a koupaliště. Na Kutnohorsku se na některých z nich ale do konce týdne ještě vykoupete. Až do neděle 3. září zůstane koupaliště ve Vrdech, stejně jako čáslavské koupaliště ve Vodrantech. O tom, kdy skončí sezona na kutnohorské letní plovárně, rozhodne podle všeho počasí.

Koupaliště. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

„Určitě budeme mít otevřeno do neděle 3. září, pokud ale bude příští týden pěkné počasí, zůstane plovárna ještě otevřená,“ uvedl vedoucí plaveckého bazénu TJ Sparta Kutná Hora Zdeněk Hadrovský. Definitivním termínem, který letošní sezonu na plovárně ukončí, je podle něj sobota 9. září, kdy se zde bude konat další ročník Fox festivalu Kutná Hora.

Zatímco letní plovárny to mají takříkajíc „za pár“, kryté bazény se hlásí o slovo.

Některé z nich prošly v průběhu letní odstávky příjemnými změnami. „Komplet jsme zrekonstruovali saunu, včetně obložení a lavic,“ prozradil Patrik Vostrovský z Městských lázní Čáslav. Zimní sezonu tady podle něj zahájí první týden v říjnu. O něco dříve ji zahájí kutnohorský krytý plavecký bazén. Zde by si první nadšenci mohli zaplavat už ve středu 6. září. „Jde o předběžný termín,“ upřesnil Zdeněk Hadrovský. Ani na zdejším bazénu se v průběhu léta nezahálelo. Zrekonstruováno bylo jedenadvacet nátoků do velkého a malého bazénu a vyměněna filtrační náplň pro oba vnitřní bazény.

KDE SE JEŠTĚ VYKOUPETE?

Koupaliště Vrdy - do 3.září, otevřeno denně 10 - 19 hodin

Koupaliště Vodranty Čáslav - do 3. září, denně 10 - 18 hodin

Plovárna Kutná Hora - do 3. září, v případě pěkného počasí do 9. září, denně 9 - 20 hodin