Silní chlapi ukázali své možnosti na Strongmanovi

Čáslav /FOTO, VIDEO/ – Už 18. ročník tradiční akce Čáslavský strongman hostilo v sobotu Žižkovo náměstí v Čáslavi. „Letos se kromě českých borců zúčastnili závodníci také ze Slovenska, Polska a Ukrajiny. Celkem se utkalo 12 závodníků v šesti disciplín," popsala Irena Holíková z odboru školství, kultury a památkové péče města Čáslav, jež bylo spolu s Asociací silných mužů organizátory klání.

„Jak to šlo? Těžko,“ smál se Mistr ČR z loňského roku Čestmír Šíma z Aše, který nakonec v čáslavské soutěži skončil na krásném stříbrném místě za polským závodníkem Rafaltem Kobylarzem. „Jsou to moje třetí závody během tří týdnů,“ dodal Čestmír Šíma, který se této aktivitě závodně věnuje sedm let, nicméně trénuji přes 20 roků.

Se svou váhou 160 až 165 kilogramů patřil k těžším závodníkům, ale jak sám vysvětli, svým způsobem těžká je každá disciplína. Některá fyzicky, jiná psychicky. „Třeba kamion je těžký psychicky. Člověk se musí velice soustředit, protože rozdíly jsou v setinách vteřin,“ řekl. Po pochodu se zátěží čtyř set kilogramů poznamenal, že každý má jinou techniku se zapojením zádových svalů, stehenních svalů. A jeho nejoblíbenější disciplína? „Ta, která se mi v daný závod povede,“ smál se Čestmír Šíma.

Naopak nejlehčím přihlášeným byl Patryk Przybyla z Polska s pouhými 104 kilogramy. Ve výsledku vybojoval 9. místo. Ivan Hryhorovskyy z Ukrajiny, sedminásobný vítěz Karpatského medvěda, nesl na zádech 410 kilogramů téměř jak pírko. V součtu všech disciplín mu to v Čáslavi vyneslo 7. místo.