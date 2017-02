Silnice jsou po zimě rozbité, oprav se dočkají už na jaře

Letošní zima napáchala na středočeských silnicích škody za stovky milionů korun. Ani Kolínsko v tomto není žádnou výjimkou. Kraj tak musí na náročné opravy využít i svoje vnitřní rezervy. Vedení hejtmanství už přislíbilo, že uvolní mimořádnou částku 120 milionů korun z přebytku hospodaření.

Krajský radní pro dopravu František Petrtýl uvedl, že je na údržbu silnic vyčleněno zhruba 1,5 miliardy korun. Částka je určená na běžné opravy i dlouhodobější akce. Po zimě se kraj pustí do oprav nejdříve tam, kde to bude nejvíc potřeba. „Mám příslib, že se nejedná o poslední finance," řekl Petrtýl k plánovanému uvolnění 120 milionů korun. Kraj podle něj sáhne do svých rezerv, ale nehodlá se zadlužit. Peníze na opravy silnic chce získat i z národních a evropských zdrojů.

Podle Zdeňka Dvořáka, ředitele Krajské správy a údržby silnic, budou v regionu škody hlavně na Benešovsku a Kutnohorsku. „S opravami začneme, až to dovolí klimatické podmínky. Větší opravy s frézami budeme provádět pravděpodobně v dubnu, menší už po oteplení. Čekáme na potvrzení dotace. Poté se budou dělat vetší akce," podotkl Dvořák.

BENEŠOVSKO

Obyvatelé Benešovska jsou ze situace na vozovkách nešťastní. Na všech silnicích evidují díry či překážky, kterým se musí vyhýbat. „Když jedu z Vlašimi do Benešova registruji značný počet děr, které před zimou na vozovce ještě nebyly. Týká se to hlavně míst, které jsou už z minulosti záplatované," uvedl řidič, který tudy za prací jezdí každý všední den. Otřesná situace na silnicích je značná i v jiných úsecích okresu. Jen v komunikaci z Vlašimi na dálnici D1 lze napočítat téměř dvě desítky děr.

Vedoucí pro oblast Benešov z Krajské správy a údržby silnic Luděk Beneš uvedl, že zatím si nedokáže představit, jak velké budou škody na silnicích po zimě. Avšak aktuálně již má připravené větší projekty na opravu silnic. „Jedná se o tichý povrch v Táborské ulici v Benešově. Určitě budeme dělat také tichý povrch v Týnci nad Sázavou hned od příjezdu z Benešova až ke křižovatce pod Kulturním domem. V přípravě je i kruhový objezd v Týnci nad Sázavou," řekl Luděk Beneš.

KUTNOHORSKO

I na silnicích v Kutné Hoře se zima podepsala. Utrpěla například ulice Česká. Letos se dočká nového povrchu. „To samé by si zasloužily ulice Rudní a Roháčova. Zde však bude záležet hlavně na penězích.," řekl starosta Kutné Hory Martin Starý. Mělo by také dojít k opravě úvozové cesty od sídliště Šipší směrem na Kaňk. Ta je totiž dlouhodobě ve špatném stavu a lidé si na ni často stěžovali jak přímo zástupcům radnice, tak na sociálních sítích.

I v Čáslavi se budou opravovat silnice i chodníky. Rekonstrukce se dočká ulice Jabloňová. A díky dotaci, kterou město získalo na revitalizace zeleně, dojde i k opravám komunikace Na Valech.

KOLÍNSKO

Na Kolínsku řidiči poukazují na stav silnic mezi Radimí a městysem Plaňany nebo z Plaňan do Cerhenic. V druhém případě by se zdálo, že je to nevyužívaná stará spojnice, že většina řidičů využije souběžně vedoucí silnici první třídy, která je nedávno opravená. „Jenže z Plaňan, než se na ni napojíte, musíte projet skoro celý městys. Starou spojnici využívá hodně řidičů, navíc teď vede vlastně k nové zástavbě rodinných domů a další se mají stavět," popsala zdejší situaci řidička Ludmila.

Další stížnosti řidičů směřují i na stav Sadové ulice přímo v Kolíně, ani Veltrubská ulice nevypadá po zimě příliš dobře. A stěžují si nejen motoristé. „Když jsem viděla louži těsně u chodníku, ohlédla jsem se a zkoušela odhadnout, jestli mám přidat do kroku, nebo naopak počkat, aby mě projíždějící auto nemíjelo přesně u ní a nedostala jsem sprchu," řekla obyvatelka jednoho z přilehlých domů.

