Silvestrovský běh oslaví letos již 32. ročník

Svatý Mikuláš – Sbor dobrovolných hasičů Svatý Mikuláš, TJ Sokol Kačina a Obecní úřad ve Svatém Mikuláši pořádají v pořadí již 32. ročník tradičního Silvestrovského běhu.

Silvestrovský běh ve Svatém MikulášiFoto: Deník/Hana Kratochvílová

Ten odstartuje 31. prosince v poledne od Obecního úřadu ve Svatém Mikuláši. Zde bude také už od 11.15 probíhat prezentace a soutěžit se bude v několika kategoriích.

Děti do 6 let poběží 184 metrů, do 10 let zdolají 645 metrů a děti do 15 let poběží 1 290 metrů.

Dospělí poběží 5 280 metrů rozděleni v kategoriích do 35 let, nad 35 let a ženy.