Kutná Hora /INFOGRAFIKA/ – Křižovatka na Skalce pod Kaňkem je kvůli uzavřenému mostu v Malíně nejfrekventovanějším místem v okolí. V dopravní špičce se zde tvoří kolony, řidiči někdy čekají i desítky minut a nehody jsou zde na denním pořádku.

Skalka, zlý sen řidičů: zlepšení je v nedohlednu.Foto: Archiv VLM

Většinou se jedná jen o „ťukance“ z netrpělivosti a nepozornosti, došlo ale uži k vážnějším nehodám, z nichž některé dopadly tragicky. Na konci srpna například střet osobního auta a nákladního vozu skončil smrtí jednoho z řidičů.

Dopady uzavírky malínského mostu potvrzují i policisté. „Oprava nadjezdu zkomplikovala dopravu,“ řekla policejní mluvčí Martina Fejfarová. „Řidiči se u odbočky na Kaňk chovají ohleduplně i k řidičům přijíždějícím z jiných směrů. Nabádáme je ale ke zvýšené opatrnosti,“ dodala policejní mluvčí. Řidiči opravdu na křižovatce projevují solidaritu a často se navzájem pouští, i když nemusí. Tato gesta ale mohou způsobit chaos. Své o tom ví Karolína Nováčková z Kutné Hory . „Byla jsem svědkem toho, jak se na křižovatce tvořily dlouhé kolony. Řidiči jedoucí od Čáslavi auta z Kaňku pouštěli, od Kolína ale nikdo nezastavil. Byl z toho jen velký zmatek,“ popsala řidička.

Mnozí řidiči proto volají po vyřešení situace. Kutnohorská radnice se přikláněla k umístění signalizačního zařízení. Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) to ale odmítlo. „Docházelo by k výraznému zhoršení bezpečnosti a hlavně plynulosti dopravy na silnici I/38, což je dopravně významná a velmi zatížená komunikace,“ uvedl Jan Studecký, tiskový mluvčí ŘSD.

Ještě před uzavřením nadjezdu se hovořilo o stavbě kruhového objezdu. Kutnohorská radnice dokonce uváděla jeho realizaci jako jeden ze stěžejních projektů. Kruhový objezd ale nevznikl a nyní jeho stavba není možná kvůli situaci v Malíně. Po dokončení malínského nadjezdu by ale objezd mohl být postaven. „V současné době bylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí na realizaci okružní křižovatky. Aktuálně se zpracovává dokumentace pro stavební povolení,“ dodal mluvčí.

Kliknutím zvětšíte.

Jako třetí možnost se mezi veřejností skloňuje odbočovací pruh. Jeho zastáncem je třeba Martin Tománek z Kutné Hory, který přes křižovatku na Skalce jezdí každé ráno do práce. „Řidiči, kteří zde jezdí každý den, jsou už zvyklí. Je ale pravda, že někdy tu čekám i deset minut, než se mi podaří odbočit směr Kolín,“ uvedl Martin Tománek. I když je jeho postoj smířlivý, odbočovací kruh by zde uvítal. „V dopravní špičce je to opravdu katastrofa,“ dodal.

Podle ŘSD by však zřízení pruhu vyžadovalo trvalý zábor pozemku a stavební úpravy většího rozsahu včetně inženýrských sítí. Mluvčí Jan Studecký zároveň zdůraznil, že aby v těchto místech nekolabovala doprava, byla většinaz objízdných tras směřována přes obec Církvice. „Na silnici I/38 jsou vyznačeny odbočovací pruhy před křižovatkou ze silnice III/03321. Přes Skalku do Kutné Hory je vedena pouze původní doprava od Kolína a od Hlízova,“ podotkl.

Situace na Skalce se zřejmě hned tak nezmění. Alespoň ne do konce opravy mostu, jehož termín je stanoven na konec příštího roku. Řidiči se tak musí obrnit trpělivostí.