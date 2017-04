Skončí odtahování aut na sídlištích v Kutné Hoře? Možná už brzy

Kutná Hora - Takzvané zónové čištění komunikací a veřejné zeleně, které se pravidelně uskutečňuje na kutnohorských sídlištích Hlouška a Šipší, není spojeno jen s následně pěkně uklizeným prostorem.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Miroslav Kucej

Na pozoru v této době musejí být hlavně řidiči. Pokud v době zónového čištění nechají zaparkované auto tam, kde by podle příslušné dopravní značky stát nemělo, je auto příslušnou odtahovou službou odtaženo. Tak tomu alespoň doposud bylo. Vše by se ale v budoucnu mohlo změnit. Na tiskové konferenci to naznačil starosta Kutné Hory Martin Starý. A nejde jen o vstřícnost ze strany města vůči občanům, ale také o novelizaci zákona, podle nějž je vlastník komunikace povinen auto vrátit na místo, odkud bylo ve veřejném zájmu, tedy například čištění silnice, odstraněno.

„V tom zákoně jsou stále nejasnosti, takže se to musí dořešit s ministerstvem dopravy a vnitra. Značky, které jsou na sídlišti umístěné, jsou ale v pořádku, i odtahování aut mimo okres. Ale chceme vyjít občanům vstříc, aby nemuseli pro odtažená auta jezdit tak daleko,“ řekl Starý. Až doposud si je totiž řidiči museli vyzvedávat až na odtahovém parkovišti v Chotouchově. „Řešíme variantu, že by nepozorní řidiči dostávali jen pokutu, nebo by se auta odtahovala tam a pak znovu vracela zpátky, to by se ale promítlo v ceně,“ vysvětlil Starý.

Ten ale zdůraznil, že na druhou stranu je nastavená pravidla potřeba respektovat, protože čištění komunikací a zeleně na sídlištích je nezbytné a právě díky němu je prostředí sídlišť v tak dobrém stavu. „Za šest let se řidiči zónové čištění naučili ctít, z původně odtahovaných třiceti aut se jich teď odtáhne tak pět,“ řekl starosta. O možném řešení odtahování aut do bližší destinace radnice zatím neuvažuje, do loňského výběrového řízení se totiž nepřihlásila žádná firma.