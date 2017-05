Sokolové chtějí opravit svá sídla, chybí jim ale peníze

Kutnohorsko - Jednoty sokolské se často potýkají s finančními problémy. Většinu peněz totiž vynakládají na činnost svých spolků. Jejich zázemí tím ale trpí.

Mnoho sokoloven v kraji je tak dlouho v neutěšeném stavu. Sokolové mohou jejich nákladné opravy řešit přes dotace, ne na všechny se ale dostane. Například v letošním roce Česká obec sokolská (ČOS), která podporuje provoz a údržbu sportovišť, tedy i sokoloven, rozdělí z programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy přibližně částku 46 milionů korun. „Systém je nastaven tak, že uvedená částka je rozdělena mezi 42 sokolských žup. Ty podle svých kritérií a znalostí dotace přerozdělují," uvedl Josef Těšitel, jednatel České obce sokolské.

FASÁDA PRO ŽIŽKOV

Sokoloven, které potřebují opravit je mnoho a peněz málo. Jen v Kutné Hoře jsou hned dvě a hůř je na tom ta na Žižkově. „Potřebovali bychom udělat fasádu, která je ve špatném stavu," připustil starosta TJ Sokol Kutná Hora Julius Aufrecht.

Ani sokolovna v Čáslavi není zrovna v ideálním stavu. Potřeba by byla třeba výměna oken. Jen ta by se ale vyšplhala na několik milionů. Zdejší Sokolové chtějí cestu k opravě budovy zkrátit razantním úředním krokem. „Začali jsme jednat s městem, zda by si sokolovnu nepřevedli do svého majetku," uvedl starosta TJ Sokol Čáslav Petr Horčička.

O obnovu sokolovny se v současné době snaží i v Červených Janovicích. „Aktivní činnost jsme nastartovali v říjnu 2015, kdy jsme zvolili nový výbor a dali jsme dohromady skupinu dobrovolníků, se kterými dnes pořádáme řadu sportovních a kulturních akcí v obci," uvedla Petra Kavková z TJ Sokol Červené Janovice. Sokolovna je ve velmi špatném stavu a je třeba její úplná rekonstrukce. Přes střechu, topení, okna, až po opravy vnitřních prostor jako výmalba, stropy, podlahy. „Jedná se ale o velké finanční náklady, které nejsme schopni pokrýt z naší sokolské činnosti a z akcí, které pořádáme. Proto jsou nuceni jít cestou dotací, a těm dnešní doba již mnoho nepřeje," dodala Kavková.

Opravit by potřebovala i sokolovna v Potěhách u Čáslavi. V minulosti se zde již podařilo opravit podlahu. Nyní ale potřebují výměnu okna.

PABĚNICE USPĚLY

Jsou ale i pozitivně se vyvíjející případy. Paběnická sokolovna má v současné době novou fasádu i střechu a bezbariérový vstup. Do budoucna by zde pak chtěli postavit i bezbariérovou toaletu. I křesetická sokolovna se dočkala v uplynulých letech pokroku. „V roce 2014 jsme budovu zateplili," řekl Pavel Rajdl z TJ Sokol Křesetice. „Nyní by byla třeba opravit střecha," dodal s tím, že na tu by byl potřeba jeden milion korun.

PAMÁTKY

Podobná situace je i na sousedním Kolínsku. I zdejší Sokolové bojují o dotační peníze na každou opravu. Jelikož zdejší sokolovny jsou navíc z velké části i historické budovy, snaží se často spolky, aby se právě ta jejich stala kulturní památkou. Otevřela by se jim tak možnost dotací pro památkové objekty. Některé i slaví úspěchy. Například ta v Českém Brodě. Po zápise mezi kulturní památky se zde budova začala měnit doslova k nepoznání.

ZNIČENÉ SOCHY

Nejviditelnější změnou je nová fasáda na velké části budovy, se kterou jsou Sokolové nadmíru spokojení. Při opravách se ale bohužel přišlo na kritický stav soch na střeše budovy. Většina těch, které tam stály více než 130 let, se rozpadla a žádný restaurátor už je dohromady nedá. Čtyři sochy bájných gryfů, které budovu léta zdobily, se už na střechu nevrátí. Šance na alespoň symbolický návrat tu ale stále je. Jednu sochu se totiž podařilo dát alespoň do takového stavu, že podle ní půjdou kopie udělat.

Aktuálně má českobrodská sokolovna také dokončený nový sportovní sál v suterénu a došlo i na restaurování dlouhá léta chybějící opony.

ZÁMEK SOKOLŮ

O záchranu svých sídel se snaží i na Benešovsku. Třeba v Louňovicích pod Blaníkem řeší tristní situaci kolem své základny, kterou je zdejší zámek, již řadu let. „Zámek jsme dostali v restitucích. Od té doby jsme několik jeho částí rekonstruovali. Na celkovou opravu, kterou by budova potřebovala, ale nemáme finance. Snažíme se o dotace," řekl starosta louňovických sokolů Jan Vincibr.

Částečnými opravami prochází i sokolovna v Netvořicích. Během tohoto měsíce nechali členové jednoty vyměnit část oken na budově. V minulosti také opravili střechu. „Opravy se řeší průběžně," shrnul místopředseda jednoty Pavel Bron.