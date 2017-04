Stanislav Lebeda: Chybí nám střelec zabiják

Kutná Hora - Další osobností okresního přeboru, kterou jsme vyzpovídali, je hráč, který celou svou fotbalovou kariéru zasvětil jedinému klubu, a to Kutné Hoře.

Hlízov vyhrál nad kutnohorským béčkem nejtěsnějším rozdílemFoto: Deník / Procházka Adam

Stanislav Lebeda ve Spartě působí více než dvacet let a momentálně věří, že se mu spolu se spoluhráči podaří zachránit v Kutné Hoře okresní přebor.

Stando, jak dlouho v Kutné Hoře působíte?

Začínal jsem tu, když mi bylo okolo jedenácti let. To znamená, že v Kutné Hoře hraji již přes dvacet let. S Kutnou Horou jsem propojil celou svou kariéru, protože jsem nikdy nehrál za jiný klub.

Jaké byly vaše fotbalové začátky?

S kamarády jsme hrávali fotbal za barákem. Zjistil jsem, že mi to celkem jde a já se rozhodl začít hrát závodně. Takže k fotbalu jsem se dostal díky kamarádům.

S kým se vám během kariéry hrálo nejlépe?

Oblíbených hráčů, respektive spoluhráčů, bylo více. Určitě ale musím zmínit Pavla Hulmana. Jsme velcí kamarádi. Naše fotbalové kariéry jsou propojené, ale trávíme spolu hodně času i mimo fotbal. Nicméně takových hráčů by bylo víc, jako například Filip Kopecký či Filip Nedvěd. S nimi to táhnu na hřišti od úplných začátků.

Na druhou stranu je nějaký hráč, proti kterému se vám nehrálo dobře?

Hráč, proti kterému nerad nastupuji je Ondra Filipec. Hráli jsme spolu už v dorostu a je to velmi nepříjemný obránce. Je to rychlý hráč, nepříjemný v osobních soubojích.

Jaká je vaše profese? Daří se vám ji propojit s fotbalem?

Již šestým rokem pracuji ve Foxconnu v Kutné Hoře. Díky tomu, že to mám pár metrů za domem, tak si to dokážu nastavit tak, abych tréninky i zápasy stíhal. V tomto směru jsem naprosto spokojený.

Jak hodnotíte aktuální postavení B-týmu Kutné Hory v okresním přeboru?

Spokojenost tam moc velká není. Nemyslím si, že bychom hráli nějak špatně. Máme v týmu hodně mladých hráčů a hrajeme celkem pěkný fotbal. Daří se nám často soupeře přehrát, ale bohužel se již několikátou sezonu trápíme s koncovkou. Chybí nám klasický útočník. Dříve nám pomáhal Milan Antoš, ale ten již v týmu není. Kamenem úrazu je tedy nyní naše koncovka. Dobře kombinujeme, ale nemáme střelce zabijáka.

Jaké jsou ambice Kutné Hory B do konce sezony?

Když se podívám na tabulku, tak nemůžeme mít jiný cíl, než záchranu. O tu si to zřejmě rozdá poslední pětice mužstev. Výše už se asi nedostaneme.