Stav budovy bývalé zvláštní školy je v havarijním stavu. Vyjde dotace?

Myšlenka na novou moderní knihovnu v budově bývalé zvláštní školy v Kutné Hoře Na Náměti stále žije.

Školní budova Na Náměti v Kutné HořeFoto: Deník/Irena Blahníková

Každým dnem by měl být znám výsledek, zda-li se budovu podařilo zapsat na seznam národních kulturních památek. To je totiž alfou a omegou budoucí rekonstrukce a zároveň poslední šancí, jak budovu na novou knihovnu proměnit. Pokud se budova národní kulturní památkou nestane, rekonstrukce se neuskuteční. Bez tohoto statusu totiž vedení města nemá šanci získat potřebnou dotaci. A další podobná už vypsána nebude. „Pan Janál byl na ministerstvu pro místní rozvoj, kde mu bylo řečeno, že už podobná dotační výzva nebude," uvedl starosta Kutné Hory Martin Starý.

V současné době se zapsání budovy na seznam národních kulturních památek řeší na ministerstvu kultury. „Na radě jsme se zároveň shodli, že je potřeba mít zpracovanou studii proveditelnosti vzhledem k tomu, že když se během14 dní podaří dům zapsat jako památku, musíme ji už mít, stejně jako žádost o dotaci, a tu žádost okamžitě podat," doplnil starosta.

Nyní existují dva scénáře. V případě, že se budova stane kulturní památkou, bude kutnohorská radnice bojovat o dotaci. „Pokud se přihlásíme, tak dotaci můžeme získat na konci letošního roku nebo budeme v zásobníku nepokrytých akcí a můžeme ji získat až v roce 2018. Pak by se realizace sice o rok posunula, ale uskutečnila," vysvětlil starosta.

Méně pozitivním scénářem je, že radnice dotaci nezíská. Potíž je to nejenom v tom, že nebude nová knihovna, ale také v současném stavu budovy. Ta je totiž, co se venkovního pláště týče, v tak dezolátním stavu, že doslova odpadávají kusy omítky a vedení města se obává, že bude muset dojít k uzavření chodníku, který vede podél. Jen základní oprava této klasicistní budovy by vyšla na 6 milionů korun. Což je v podstatě cena, kterou by město zaplatilo jako spoluúčast na celkové rekonstrukci v případě získání dotace. „Šest milionů bychom tak jako tak museli investovat do omítky," uvedl Martin Starý. Podle něj by bylo proto více než přínosné dům opravit právě v rámci dotace, o niž se město hodlá ucházet. „Pokud dotace vyjde, vyřeší se to, co bychom jinak museli řešit v rámci havarijního stavu budov," doplnil.

Jednou z variant v případě nezískání dotace je i prodej budovy. „Pak jsme ale vyhodili 2,5 milionu za projektovou dokumentaci," řekl starosta.

