Strnad: Kaly se do Čáslavi vozit nebudou

Čáslav - Na veřejnost se minulý týden opět dostala zpráva, že se již brzy budou do Čáslavi na skládku vozit toxické karcinogenní kaly. Informace už v minulosti dělala starosti místním obyvatelům a radnice ji opakovaně vyvracela jako nesmyslnou. Stejný názor zastává vedení Čáslavi i teď, když se věc znovu objevila na internetu „Tuto informaci neberu vážně," reagoval čáslavský starosta Jaromír Strnad.

Ostravské laguny.Foto: DENÍK/Kucej Miroslav

Ten ihned, jak se zpráva začala šířit, vstoupil znovu do jednání se zástupci společnosti AVE CZ, která by měla likvidaci kalů zajišťovat. „Při našem rozhovoru jsem se pouze ujistil o tom, že o našem městě se ani jako o mezideponii neuvažuje," dodal Strnad. Radnice má podle něj rovněž zažádáno o záznam z jednání, kde měla zpráva, že by se toxické karcinogenní kaly měly vozit právě na Kutnohorsko, padnout.

Obyvatele Čáslavi tato informace pobouřila nejdříve loni na konci května. Tehdy odvysílala televize reportáž, která o věci rozpoutala velkou diskuzi. Jaromír Strnad již v loňském roce po mnoha schůzkách se zástupci společnosti AVE CZ, odpadové hospodářství opakovaně konstatoval, že kaly z Ostravy se na čáslavskou skládku v žádném případě neuloží.

Na odtěžení kalů z lagun Ostramu by se mělo začít pracovat ještě v letošním roce na podzim. Pracovníci společnosti AVE CZ by je měly odvézt vlakem v krytých kontejnerech. Jedná se o 91 tisíc tun kalů v lagunách po bývalé chemičce. Kaly by se měly zavápnit speciální frézou. Ze zbylých kalů vznikne substrát, který by měl být v již zmiňovaných kontejnerech přepravovat vlakovou soupravou.

Že by se ale kaly do Čáslavi opravdu vozit neměly, potvrdil i obchodní ředitel společnosti AVE CZ Aleš Hampl. „Společnost AVE neuvažuje o tom, že by kaly byly převáženy právě tam," uvedl obchodní ředitel Aleš Hampl.