Studenti si vybírají brigády, půjdou do skladů i fastfoodů

Kutnohorsko - Studenti se pomalu začínají poohlížet po letních brigádách. Za vydělané peníze si chtějí koupit nový mobilní telefon, počítač nebo další věci, které je potěší.

Podle zaměstnavatelů je se začátkem jara opravdu správný čas aby si studenti brigády zamluvili. A nabídky letních brigád se již začaly objevovat. „Poptávka je po prodavačích rychlého občerstvení a zmrzliny nebo instruktorech na dětských letních táborech. Řada zaměstnavatelů ale hledá brigádníky spíše prostřednictvím internetové inzerce či vlastních zaměstnanců," uvedla Kateřina Beránková z tiskového oddělení Úřadu práce České republiky.

Stále stejné místo

V okolním regionu je nabídka letních brigád různorodá. Například v okrese Kolín jsou v nabídce především pozice na prodej zmrzliny, práce na infolince 1188, brigády v cukrárně, ve sklárnách nebo na noční doplňování zboží v hypermarketu. Mladí lidé mají stále zájem o brigádu ve fastfoodu, kde si mohou pohodlně dohodnout směny podle toho, jak mají volno. Zejména studenti hotelových škol a učilišť, které vyučují servírky a číšníky, využívají možnosti zůstat přes léto pracovat právě tam, kam ve školním roce chodí na praxe.

Pokud tu možnost nemají, určitě zůstávají v oboru a léto tráví v restauracích. Hana Pavlíčková tak má již více než rok stejnou brigádu. Pracuje jako servírka a nechystá se něco měnit. V minulosti ale vyzkoušela například práci ve stánku s občerstvením. „Byla to skvělá zkušenost," zhodnotila s tím, že mnohdy zaměstnanci právě na brigádnících nechávali věci, které sami dělat nechtěli. Občas tedy práce nebyla zrovna jednoduchá. „Člověk se nějak otrká a zjistí, co si může dovolit. Osobně jsem ale nikdy problémy neměla,. Jde hlavně o to se snažit a nekazit moc věcí," řekla Hana Pavlíčková.

Za Benešov hlásí zaměstnavatelé volná místa vhodná pro studenty na prodej zmrzliny, pro obsluhu v restauračních zařízeních či mají zájem o montážní dělníky. Studenti zdravotních SŠ, VOŠ a VŠ mají také možnost brigády na pozice všeobecný sanitář a zdravotnický asistent. Po celém okrese shánějí i v restauračních zařízeních na léto brigádníky do kuchyně i na plac. Například ve Farmě Blaník v Ostrově hledají servírky na prázdniny. „Jako servírka pracuji brigádně každé léto již dva roky v jedné restauraci. Plat mám slušný. Dřív jsem se účastnila i různých jednorázových akcí jako hosteska," uvedla Marie Donosilová z Vlašimi.

Pomůže veletrh

Na Kutnohorsku nabízí brigády třeba portál KH Práce. Studentské brigády budou zaměstnavatelé také nabízet na Veletrhu pracovních míst v Kutné Hoře 3. května. V čáslavské prodejně nabízí například brigádu na pomocné práce na prodejně s oblečením. Do kutnohorského hotelu hledají pro změnu číšníka či servírku. Brigádně hledá studenty i Česká pošta, která nabízí práci na pozici doručovatelka pěší nebo s řízením. Cateringová firma hledá také brigádníky. Zde se však jedná většinou o příležitostné akce. Za jeden den si pracovník přijde přibližně na 600 až 700 korun a firma nabízí i zdarma jídlo a pití.

Pokud se studenti hlásí na brigádu, ve většině případů musí zaslat životopis, popřípadě i aktuální fotografii. Zaměstnavatelé mají vesměs stejné požadavky. Ve většině případů požadují komunikativnost, týmového ducha, ochotu učit se novým věcem, spolehlivost a odolnost vůči stresu.

Do zahraničí

Kdo se chce na letní prázdniny vydat do zahraničí, má také spoustu možností. Za hranice České republiky jezdí ve velké míře studenti a studentky pracovat například jako au-pair, nebo jako pomocná síla do kuchyní či restaurací. Své o tom ví i Kateřina Sejčková, která studuje třetí ročník střední školy a v zahraničí byla o letních prázdninách již dvakrát. „Byla jsem dvakrát v Anglii u stejné rodiny. Hlídala jsem dva malé kluky, Maxima a Jacka. Zůstali sami se svým tatínkem a ten na ně bohužel nemá dostatek času," uvedla Kateřina Sejčková. Podle ní má zahraniční brigáda spoustu kladů. „Člověk si pak uvědomí, jak se má dobře a když zůstane v zahraničí sám, o co vše se musí postarat," poznamenala Kateřina Sejčková, která se do Anglie za Maximem a Jackem vydá i letos, a to hned první týden v červenci.