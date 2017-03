Tibet v týdnu podpoří vlajky, koncert i projekce filmů

Kutná Hora – Den výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu připadá na 10. března. Přestože se jedná o destinaci České republice velmi vzdálenou, i u nás města i obce řadu let vyjadřují Tibetu podporu vyvěšením vlajky, ale i dalšími doprovodnými programy. Také letos nebude Kutnohorsko výjimkou.

Ilustrační fotoFoto: Deník/ Edwin Otta

Do akce Vlajka pro Tibet se připojí například kutnohorská radnice. Její vyvěšení schválili na svém posledním zasedání městští zastupitelé. Zapojí se ale také menší obce. Vlajka bude již tradičně vlát na Obecním úřadě v Sudějově. „Zapojíme se i určitě letos," řekl starosta obce Michal Roubíček. O zapojení do akce se před mnoha lety zasloužil předešlý starosta Pavel Tureček. Najdou se ale i obce, které akci příliš nakloněné nejsou. „Raději by měli udělat něco jako vlajku pro vesnici. Máme úplně jiné starosti," uvedl starosta obce Zbraslavice Ondřej Havlovic.

V Kutné Hoře ale vlajka nebude jedinou podporou Tibetu. Uskuteční se zde ještě Festival pro Tibet, který se i letos koná v mnoha českých městech.

Festival bude zahrnovat unikátní filmové projekce, originální himálajské výrobky, benefiční akce Café ProTibet, zajímavé besedy a výstavy Během celého festivalu se návštěvníci budou moci seznámit s historií, tradicemi a kulturou Tibetu.

Několikatýdenní maratón akcí odstartuje ve čtvrtek 9. března koncertem v klubu Česká 1, kde zahrají Ahoj moře a Triyoda.

10. března, v den výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu, se na Palackého náměstí bude od 14 hodin konat veřejná tvorba mandaly pro Tibet. Letošní ročník zavede do Kutné Hory i několik českých významných osobností – polárníka Oldřicha Bubáka, tibetoložku Zuzanu Ondomišiovou a horolezce Radovana Marka.

Rozvojové projekty na podporu Tibetu představí Tomáš Přichystal z neziskové organizace MOST, která celý festival zaštiťuje. Před samotným zahájením festivalu bude navíc na facebookových stránkách spuštěna fotosoutěž „Vyfoť vlajku". Výtěžek ze vstupného a prodeje darovacích certifikátů bude věnován na podporu tibetských dětí, malých buddhistických mnichů a mnišek, tibetských seniorů a nomádů.

