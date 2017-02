Tomáš Tvrdík: Rád bych se prosadil i na mezinárodní scéně

Kutná Hora – Nejlepším sportovcem Kutné Hory mezi dospělými jednotlivci byl ve čtvrtek večer vyhlášen závodník ve Spartan Race Tomáš Tvrdík.

Tomáš Tvrdík (vlevo) přebral cenu pro Nejúspěšnějšího sportovce Kutné Hory 2016 v kategorii jednotlivci - dospělí.Foto: Deník / Blahníková Irena

„Trochu jsem doufal, že by mohla výhra vyjít. Pár úspěchů se mi v roce 2016 povedlo, výsledky jsem měl a věřil jsem, že by to mohlo klapnout,“ usmíval se vítěz ankety.

Nepřehlédněte: Kutnohorským sportovcem roku 2016 se stal spartan Tomáš Tvrdík

Cenu mu předala jeho trenérka

Navíc na pódiu mu předala cenu jeho trenérka a dvojnásobná mistryně světa a Evropy Spartan Race Zuzana Kocumová. „Trochu mi to v tu chvíli napovědělo, když byla Zuzka pozvána na pódium. Věděl jsem, že Lukáš Beneš, který vyhrál internetové hlasování, skončil druhý. V tu chvíli jsem věřil, ale ve výsledku jsem samozřejmě byl příjemně překvapený,“ přiznal Tvrdík.

Celý galavečer se vítězi ankety líbil: „Večer byl velice příjemný. Vše probíhalo dobře a nebyla to nuda. Jsem rád, že něco takového funguje i na regionální úrovni. Spousty lidí, kteří nemají příležitost na republikové úrovni, si mohou vyzkoušet, jaké to je stát na pódiu před publikem.“

Další cíle

A jaké cíle má Tvrdík v roce 2017? „Mým prvním největším cílem je mistrovství republiky v překážkových bězích. Potom bych se rád prosadil i na mezinárodní scéně,“ odpověděl závodník Spartan Race a s úsměvem dodal: „Mým cílem je, aby mě na mistrovství světa nepředběhla Zuzka Kocumová, z čehož vychází skončit do první dvacítky. Na mistrovství Evropy bych rád doběhl do desátého místa.“

Čtěte: Zručský trenér Váňa má ze zimních výkonů radost