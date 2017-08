Trápení řidičů nekončí: práce Na Náměti se prodlouží

Kutná Hora /FOTOGALERIE, ANKETA/ – Dopravní uzavírky v Kutné Hoře neberou konce. Mezi těmi, které řidičům komplikují život nejvíce, je uzavírka v ulici Na Náměti. Teď se navíc ukázalo, že bude delší, než se původně předpokládalo.

Práce Na Náměti začaly už v květnu. Ulice je uzavřená pro všechny projíždějící již od Tylovy ulice. V současné chvíli zde pracují plynaři a vodohospodáři. „Až zde práce dokončí, začneme s kompletními opravami ulice my,“ předeslal starosta Kutné Hory Martin Starý.

Původně měla být ulice Na Náměti uzavřena do konce září. Síťařům se ale opravy prodlužují, proto si budou muset lidé na otevření této ulice ještě nějakou chvíli počkat. „Až nám bude ulice předána, práce by pak měly trvat přibližně dva měsíce,“ potvrdil Jiří Janál, vedoucí odboru investic Městského úřadu Kutná Hora. Část oprav od křižovatky s ulicí Na Lávkách po křižovatku u Podlipných, kterou zajišťuje kutnohorská radnice, by měla být zahájena před polovinou září a hotovo bude zřejmě v listopadu.

Část oprav od ulice Tylova až k ulici Na Lávkách by ale měla být hotova dříve, pravděpodobně do 15. září.

Poté se budou lidé projíždět Na Náměti po zcela novém povrchu. Nebude to ale jediná zdejší změna. „Díky opravám ulice zde přibudou parkovací místa,“ zdůraznil Jiří Janál. Celkem by zde mělo být 45 parkovacích míst a 1 místo vyhrazené pro invalidy.

V budoucnu by se tak měla situace s parkováním v ulici Na Náměti zlepšit. Není je však parkování v jejím okolí oříškem. Časně ráno lidé ještě poblíž nějaké to místo na zaparkování najdou. Ještě před sedmou hodinou ranní se ale situace mění. Do této lokality totiž dorazí plno lidí, kteří zde pracují a potřebují zaparkovat. „Někdy objedu celé město i čtyřikrát, než najdu místo na zaparkování,“ řekla Jaroslava Nováčková z Kutné Hory, která má poblíž ulice Na Náměti svou kancelář. Podle ní je sice dobře, že v budoucnu parkovací místa přibudou, město ale prý zapomnělo, že lidé zde musí parkovat i během pár měsíců v době rekonstrukce. „Nyní je to opravdu zoufalé. Navíc nemám radost z toho, že se opravy prodlužují,“ dodala Kutnohořanka.

Stejnou zkušenost má i Pavel Horváth. „Zaparkovat blízko ulice Na Náměti je nyní téměř nemožné,“ řekl. „Lidé teď parkují doslova všude. Když jsem třeba procházel Havířská, viděl jsem, jak řidička urazila zaparkovanému auto zrcátko,“ popsal Pavel Horváth, zároveň ale zdůraznil, že to podle něj nebyla její vina. „Auto na tom místě vůbec parkovat nemá,“ dodal.

MILIONY NA POVRCH

Není to ale jen ulice Na Náměti. Kutná Hora není v těchto dnech k řidičům přívětivá na několika místech. Opravy tak třeba probíhají v ulici Masarykova a také v ulici Vítězná, kde se nyní rekonstruuje povrch silnice. „Ten bude opraven za použití ložné vrstvy a obrusné vrstvy se zvýšenou odolností proti tvorbě trvalých deformací a se zvýšenými protihlukovými vlastnostmi,“ uvedla mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Nina Ledvinová. Cena prací vyjde celkem na 15,2 milionů korun. Částečná uzavírka je naplánována až do 7. října.

CHYSTÁ SE OPRAVA I/38

Ředitelství silnic a dálnic letos již žádné práce většího rozsahu v Kutné Hoře a okolí neplánuje. Příští rok to ale bude jinak. Práce se dokonce dotknou i té vůbec nejfrekventovanější komunikace, která na kutnohorském okrese vede. „Je v plánu oprava silnice I/38 od Malína směrem na Kaňk,“ potvrdila mluvčí Ředitelství silnic a dálnic.

Problém parkování na okrese

Rozšiřování parkovacích míst je aktuální i v dalších městech na Kutnohorsku. V Čáslavi v tomto roce budují parkoviště na rohu ulic Havlenova a Žitenická. „Do budoucna pak budeme zvažovat rozšíření parkovacích ploch u hlavního vlakového nádraží,“ řekl starosta Jaromír Strnad. Ve Zruči nad Sázavou budou rozšiřovat parkoviště. „Týká se to parkovací plochy u Domu s pečovatelskou službou v ulici Ke Stadionu a bude se rozšiřovat i parkoviště u nového hřbitova,“ řekla Ludmila Vlková z Městského úřadu Zruč nad Sázavou. Realizace je naplánována na podzim letošního roku. Na parkování myslí i ve městě Uhlířské Janovice. V současné chvíli sice výstavbu nebo rozšíření parkoviště neplánují, snaží se ale parkovací místa vždy rozšířit v rámci rekonstrukci komunikací. „Když jsme rekonstruovali Alšovu ulici, tak tam parkovací místa přibyla. Stejně jsme postupovali i v případě prací v ulici Mánesová,“ řekl starosta Uhlířských Janovic Jiří Buchta.