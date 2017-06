OBRAZEM: U Kauflandu staví novou křižovatku

Kutná Hora - U Kauflandu v Kutné Hoře začala výstavba nové kruhové křižovatky. Počáteční obavy místních, že začnou zároveň fungovat závory na parkovišti u obchodního domu, se nakonec nepotvrdily.

Zvednuté by měly zůstat po celou dobu výstavby kruhové křižovatky, tedy do konce července. Nová křižovatka vzniká v souvislosti s výstavbou retail parku v Ortenově ulici, který by měl být dokončen na podzim. Kruhový objezd byl jednou z podmínek výstavby, jeho budování si ale vyžádá dopravní omezení. V Ortenově a Opletalově ulici je provoz řízen kyvadlově semafory, řidiči se na nich zdrží zhruba minutu.