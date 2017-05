OBRAZEM: U maleb na vlakovém nádraží jsou unikátní QR kódy

Kutná Hora - Podchod na hlavním vlakovém nádraží v Kutné Hoře je téměř hotový. Výtvarníci Lukáš Kladívko a Jakub Štark zde vytvářeli přibližně měsíc krásné historické předěly Kutné Hory, památky i významné osobnosti z Kutnohorska.

Lidé si mohli v uplynulých dnech také všimnout, že u jednotlivých památek a dalších maleb přibyly unikátní QR kódy. Díky těm si tak mohou již od této chvíle místní i turisté prostřednictvím mobilní aplikace během okamžiku načíst všechny důležité informace o dané destinaci či osobnosti. „Jsem rád, že se nám podchod podařilo dotáhnout do konce,“ uvedl starosta Kutné Hory Martin Starý.

Aby se předešlo poškozením nových maleb, všechny kresby v podchodu jsou navíc přetřeny ještě finální vrstvou, která je v budoucnu ochrání před graffiti. „Malby byly finálním nátěrem přetřeny již dvakrát. Pro větší odolnost uděláme ještě nátěr třetí,“ dodal kutnohorský starosta.

Vznikající malby v podchodu totiž dosud neznámý vandal v období Velikonoc posprejoval.

Na kutnohorském nádraží ale přibudou ještě další malby, a to na drážním domku, který je na druhém nástupišti. „Nyní dělají přípravné práce České dráhy. Poté se do malování domku pustí výtvarníci,“ upřesnil starosta. Všechny práce by měly být hotové nejdéle začátkem června. Poté plánuje kutnohorská radnice ještě slavnostní otevření.

Malby mohou vydržet až sto let

Podle výtvarníka Lukáše Kladívka mohou malby vydržet na hlavním vlakovém nádraží v Kutné Hoře až sto let.

Lidé mají z nového podchodu radost. „Bydlím v Kolíně a do Kutné Hory dojíždím vlakem každý den do práce. Podchod byl strašný,“ uvedl Petr Kalousek. Ten se ale nyní každý den kochá krásně vymalovaným podchodem. „Myslím si, že to byla geniální myšlenka. Když člověk přijede do Kutné Hory na vlakové nádraží, tak vidí pohromadě všechny krásné památky i významné osobnosti,“ dodal.

Podchod se líbí i seniorce Jaroslavě Lukáčové z Kutné Hory. „Podchod byl dlouhá léta hrozný, jsem ráda, že se do něj radnice pustila,“ uvedla Lukáčové. Té se nejvíce líbí, jak je na jedné z maleb středověký důl, kde přímo kutají horníci v perkytlích. „Kdyby jsem byla na Hrádku v podzemí, tak jsem dostala úplně stejný oděv,“ dodala s úsměvem.