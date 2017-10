OBRAZEM: V Čáslavi ocenili bezpříspěvkové dárce krve

Kutnohorsko - Stává se v poslední době již trendem, že ve školách přestává zvonit. Například na Základní škole Jana Palacha v Kutné Hoře se rozhodli to bez zvonění zkusit od září tohoto roku. „Jedná se zatím o zkušební provoz. Co jsem slyšela ohlasy, na prvním stupni si to učitelé pochvalují, na druhém už méně, když nejsou žáci na začátku hodiny na svém místě,“ uvedla ředitelka Základní školy Jana Palacha Jaroslava Drabešová.