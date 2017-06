OBRAZEM: V Čáslavi odstraňovali včelí roj

Čáslav - K odstranění včelího roje byl v pátek odpoledne do Jeníkovské ulice pozván zkušený včelař.

Přivolaný včelař nám ochotně předvedl odchyt včel, který byl ztížen téměř tropickým počasím. Přestože nám řekl jméno, příjmení a bydliště, požádal nás ze skromnosti, abychom uváděli pouze iniciály V.P.

A proč vlastně zachraňuje roje, když je to práce hasičů? Na to pan V.P. odpovídá: „Přivolaní hasiči, nebo desinsekční firmy roj odchytí do igelitového pytle a usmrtí insekticidem, nebo včely zlikvidují průmyslovým vysavačem." Je ale nutno říci, že postupují dle platné legislativy - roje neznámého původu se musí totiž utratit. Lidé proto raději volají včelaře, kteří mohou za určitých podmínek roj zachránit. A jaký bude osud roje z Jeníkovské ulice? Na to pan V.P. odpovídá: „Roj usadím do rojáku sklepnutím. Pokud se mi podaří sklepnout královnu, zbytek včel k ní vleze zhruba do dvou hodin. Roj potom usadím v novém úlu, do kterého dám souše pokropené vodou, mezistěny a plást s medem. Pak tam opatrně sesypu včely. Pokud ale nezjistím původ včel, musím je utratit, v tom je zákon nekompromisní."

A proč se včely vlastně rojí? V květnu a červnu dosahuje totiž populace ve včelích úlech vrcholu a nedostatek prostoru vede k rozmnožovacímu pudu. Dochází k zakládání matečníkových buněk a následnému vyrojení staré královny s částí včelí populace. A přestože včelaři rozmnožování včel brání vylamováním matečníků, stačí při kontrole úlu přehlédnout jeden jediný a už je tu situace jako dnes v Jeníkovské ulici. Roje nejsou příliš nebezpečné. Pokud včelám neubližujete, nebudou nikoho svévolně napadat, soustředí se totiž na ochranu matky a hledání místa, kde se usadí. Mohou být ale rozrušené, jsou-li venku delší dobu nebo za špatného počasí. Je tedy nutné přivolat odborníka, tak jako v Čáslavi.

Albert Einstein údajně řekl: „Kdyby zmizely včely z naší planety, tak by lidstvu zbývaly čtyři roky na přežití." Není důležité, jestli nositel Nobelovy ceny tuto větu skutečně řekl, a nebo jestli je to jen legenda. Podstatné je, že jsou lidé jako pan V.P., kteří praktikují citlivý přístup ke včelám, k přírodě. Autor tohoto článku jako bývalý včelař těmto lidem děkuje nejen za sebe, ale především za zachráněné včely medonosné!

Vladimír Havlíček