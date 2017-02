V Čáslavi vybudují nové parkoviště

Čáslav - Celkem 38 nových parkovacích míst vznikne brzy v Čáslavi. Nové parkoviště bude vystavěno na prostranství, které je na rohu ulic Havlenova a Žitenická. „Tento objekt jsme koupili již před osmi lety. Dostatek peněz na tuto akci máme ale až nyní," řekl starosta Čáslavi Jaromír Strnad. Kromě proměny vybraného prostranství se práce dotknou i stávajícího parkoviště před bytovými domy číslo popisné 1305 až 1308.

Po dobu stavebních prací bude v lokalitě omezen provoz. Před položením nového povrchu na parkoviště se zrekonstruuje vedení plynu, elektřiny, vody i kanalizační řád. S pracemi se začne hned, jak to umožní počasí a během jara, nejdéle do konce prvního pololetí tohoto roku, by mělo být parkoviště na čáslavském sídlišti kompletně hotové.

Zdejší obyvatelé měli v souvislosti se vznikem parkoviště obavy, zda nedojde ke kácení stromů, které se v blízkosti panelových domů nachází. „Myslím si, že by byla škoda, aby se kvůli parkovišti kácely zdejší stromy," uvedl obyvatel Žitenické ulice Jaroslav Němeček.

Město Čáslav ale zásahy do zeleně kvůli novému parkovišti neplánuje. „Zdůrazňuji, že se připravované práce nedotknou zeleně, která odděluje větší parkoviště v Žitenické ulici od menší plochy přímo před vchody do bytových domů," potvrdil pracovník oddělení investic Městského úřadu Čáslav Jan Šulc. Kromě nového parkoviště na rohu čáslavských ulic Havlenova a Žitenická zde bude vybudované navíc i nové kontejnerové stání.

Ještě před započetím této akce se ale budou muset nejprve na tomto místě provést potřebné úpravy, které vyjdou přibližně na půl milionu korun. Celkově budou stavební práce stát Město Čáslav více než 3 miliony korun. Samotná stavba parkoviště a výstavba kontejnerového stání vyjde na 2,5 milionu korun.

