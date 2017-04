V Dačického domě připravují na jaro nový zajímavý program

Kutná Hora - V Kutné Hoře vzniká nové Centrum pro podporu rozvoje osobnosti a dalšího vzdělávání. Má jednoduchý název Voda a sídlit bude v Šultysově ulici. Zázemí pro nejrůznější aktivity pak najde v Dačického domě.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Lubomír Stehlík

„Jsem moc ráda, že se program Dačického domu rozšíří o další zajímavé aktivity, které jsou tak trochu odlišné od těch současných a jejichž nabídka na Kutnohorsku zcela schází," uvedla manažerka provozu Dačického domu Eva Novotná.

V Dačického domě tak už brzy budou spoustu nových aktivit moci využívat zejména rodiče s dětmi. Ať už se jedná například o společné malování mandal, různá tvoření či meditace, které by se měly uskutečňovat každou středu od 17 hodin. „Naučit se meditovat může přinést spoustu pozitiv do života. Ať jde o umění zklidnění se, lepší usínání, utřídění si myšlenek nebo eliminaci stresu. Velkým přínosem je, když se této technice naučí rodič i dítě. Zejména u malých dětí je tak zvaná alfa meditace skvělou cestou pro odstranění řady bloků a napětí," řekla koučka a spoluzakladatelka připravovaného Centra pro podporu rozvoje osobnosti a dalšího vzdělávání Jana Bolková. Ta také prozradila, že by v budoucnu ráda v Kutné Hoře založila novou základní školu. „Takovou školu, která samozřejmě splní učební plán, ale bude naše děti učit i dovednostem, které jim ve světě, který je čeká, pomohou umět se rozhodovat a spolupracovat s využitím svých talentů a nadání," doplnila Bolková, která nové centrum připravuje s Helenou Hniličkovou

Dačického dům toho ale v rámci nových aktivit plánuje mnohem víc. Jedná se například o semináře rodinných konstelací, přednášky na téma Braňte se jídlem, které posluchačům postupně představí, které potraviny mohou napomoci při řešení některých chorob, například vysokého tlaku nebo zvýšeného cholesterolu, obezity, únavy či poruch paměti. Na řadu přijde ale i přednáška o hypnóze Davida Velešínského či přednášky na téma emoční terapie jako doplnění klasické medicínské léčby

Program:

23.4. Seminář rodinných konstelací - 10 – 17

3.5.,16.5., 24.5., 31.5. Pravidelné meditace pro veřejnost 17-18

10.5. Přednáška Braňte se jídlem s MUDr. Janou Všetičkovou 17 hod

13.5. Seminář rodinných konstelací - 10 – 17

22.5. Přednáška o hypnóze s Davidem Velešínským 16.30-19