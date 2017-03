V dubnu se bude čistit Sázava i obce

Kutnohorsko - Projekt čistá řeka Sázava, při němž dobrovolníci každoročně na jaře uklízejí břehy stejnojmenné řeky, se bude letos konat po dvanácté. Na Kutnohorsku přinese i jednu novinku v podobě akce nazvané Ukliďme Kutnohorsko.

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

Společná úklidová akce se bude konat v termínu od 7. do 9. dubna. Úsek od Kácova po Pikovice bude pod taktovkou Posázaví o.p.s.„Dobrovolníci se mohou hlásit už teď prostřednictvím on-line formuláře na stránkách www.cistarekasazava.cz. Vyzýváme zejména naše skalní příznivce, aby nám přišli pomoct, protože u řeky je potřeba zlikvidovat ještě několik černých skládek,“ řekla manažerka projektu Čistá řeka Sázava Denisa Cibulková.

Čtěte: Začal jarní úklid, ke slovu přijdou košťata i stroje

Podle ní je hlavním smyslem akce podnítit v lidech zájem o místa, kde žijí. S touto myšlenkou se podeváté k projektu Čistá řeka Sázava připojí také MAS Lípa pro venkov, pod jejímž vedením budou dobrovolníci v dubnu uklízet okolí řeky v úseku z Chřenovic do Kácova. Do úklidu by se měly zapojit ZŠ Potěhy, ZŠ Zruč nad Sázavou, Zvláštní škola ve Zruči nad Sázavou a Dětský domov ve Zruči nad Sázavou.

Počítá se s účastí členů spolku Kalňáci, kteří pomohou s úklidem dolního toku Želivky. Ruku k dílu slíbili přidat také spolky a jednotlivci z obcí Horka II, Chabeřice, Vlastějovice a ze Zruče nad Sázavou. „Letos bychom chtěli akci posunout dál, proto jsme připravili projekt Ukliďme Kutnohorsko 2017,“ uvedl manažer MAS Lípa pro venkov Radek Tvrdík.

V dubnu se ještě obce, školy i spolky na Kutnohorsku zapojí do celonárodní akce Ukliďme Česko.

Čtěte: Do konce měsíce přijdou davy, shodují se v servisech