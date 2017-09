V hotelu Grand dokončí hotelové pokoje, vznikne 40 ubytovacích míst

Čáslav /FOTOGALERIE/ – Oprava čáslavského Grandu pokračuje. Nyní se ale jedná o třetí a zároveň i poslední etapu. „Hotovo by mělo být před zahájením turistické sezony 2018,“ uvedla Zdeňka Nezbedová z Městského úřadu Čáslav. V současné době zbývá dokončit prostory pro ubytovací kapacitu, tedy pokoje a jejich zázemí.

Po kompletním dokončení se bude čáslavský hotel Grand pyšnit hned sedmnácti pokoji a apartmány. „V souhrnné kapacitě vznikne celkem čtyřicet ubytovacích míst,“ upřesnila.

Pokoje čáslavského hotelů by měly být zařazeny ve tříhvězdičkové kategorii, samozřejmostí bude v každém z nich sociální zařízení.

V budoucnu se budou moci v hotelu ubytovat nejen turisté, kteří by chtěli ve městě strávit několik nocí. Počítá se do budoucna i s využíváním pro zaměstnance různých firem a organizaci, kteří přijíždí do města kvůli jednáním či pracovním cestám. „Zvláště pak, ale nejen, například návštěv chotusické letecké základny,“ dodala.

Lidé procházející kolem čáslavského Grandu vnímají opravy rozhodně pozitivně. „Hotel byl ve špatném stavu již delší dobu. Určitě je dobře, že se opravuje. Přijde mi dobré, že je hned v jedné budově taneční sál, restaurace a bude zde i ubytování,“ uvedla Jana Vavrušková. Podle ní bude hotel hojně využíván hlavně v zimním období, kdy se zde konají plesy. „Když mi maturovala dcera, řešila jsem problém, kde všichni naši příbuzní přespí. Škoda, že zde hotel ještě v tuto dobu nefungoval,“ řekla.

Podobný názor má na hotel na čáslavském náměstí i Petr Hanuš. „Konečně se po těch letech hotel Grand dočkal oprav. Pokud se bude skutečně jedna o tříhvězdičkové pokoje, ani ceny by nemusely být tak vysoké,“ řekl Petr Hanuš. Ten v budově nejvíce ocenil zrekonstruovaný taneční sál. „Podle mě to byla dříve téměř ostuda, pořádat v Čáslavi plesy. Prostory byly opravdu staré, tmavé,“ dodal. V loňském roce ale navštívil jeden z maturitních plesů a byl mile překvapen.

Opačného názoru je ale Jiří Šimek z Čáslavi. „Myslím si, že hotely, které jsou v našem městě, bohatě stačí. Bojím se, aby to nebyl krok vedle. Až bude hotel prázdný, bude pozdě,“ dodal.

O něco méně je ale ráda Martina, protože i ona provozuje v Čáslavi hotel. „Je dobře, že se město o své budovy stará, bohužel budou ale otevřením hotelu v Grandu ohroženi lidé, kteří v Čáslavi nebo poblíž ní provozují hotely,“ uvedla. Podle ní budou třeba chtít lidé, kteří se do města pravidelně vrací, nový hotel vyzkoušet. „Záleží však na tom, za jaké ceny budou pokoje nabízeny. Už se mi stalo, že se ke mně lidé vrátili poté, co vyzkoušeli jiný hotel,“ dodala.

Celkem vyjdou tyto opravy na 13 milionů korun.

Zanedlouho znovu ožije i restaurace v hotelu Grand, která fungovala pouze čtvrt roku a kvůli nedostatku peněz byla zavřena. Budoucí provozovatel plánuje restauraci provozovat od října.

Před opravami byla budova hotelu Grand ve špatném stavu. Hotel Grand v Čáslavi byl postaven v roce 1820 na místě původních měšťanských domů. V těchto letech jsou dochovány z této klasicistní výstavby jen klenuté stropy přízemí. K přestavbě hotelu pak došlo v roce 1934. V této podobě, až na menší změny, zůstal objekt dodnes.

O opravách hotelu Grand

V první etapě rekonstrukce hotelu Grand v Čáslavi byl dokončen sál, v druhé etapě restaurace hotelu a v třetí etapě se jedná již o zmiňované prostory pro ubytovací kapacitu.

V současné době funguje v přízemí objektu dva komerční prostory.

Ve druhém podlaží byla vybudována restaurace s novou varnou a potřebným zázemím. To je v souladu s platnými právními předpisy a státními normami.

Ve třetím nadzemním podlaží dojde na úkor terasy v uliční části ke zvětšení pokojů tak, aby v nich mohlo být samostatné hygienické zázemí. Nebude chybět ani recepce.

Nejhůře na tom bylo čtvrté nadzemní podlaží, kde nebyly prováděny žádné udržovací práce. V dezolátním stavu bylo zastřešení objektu a kvůli netěsnící krytině do objektu zatékalo.