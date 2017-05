V Kácově se běžel Běh Naděje na podporu boje proti rakovině

Kutná Hora /ROZHOVOR/ - Zatímco města v regionu, ať už mluvíme o Čáslavi či třeba Zruči nad Sázavou, mají své fotokluby s dlouholetou tradicí, Kutná Hora hrála v tomto ještě donedávna roli Popelky. Ne, že by nebylo na co navazovat, klubovou tradici založil již před II. světovou válkou Klub kutnohorských fotoamatérů, klubový život pokračoval, ať už v jakékoliv formě, i po válce, od roku 1955 až do začátku devadesátých let. Od té doby Kutná Hora na svůj fotoklub čekala. Dočkala se zhruba po čtvrt století.