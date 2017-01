V Kutné Hoře se rozsvítí terasy, most i stromy

Kutná Hora - Osvětlení by se velice brzy mohla dočkat další zákoutí v Kutné Hoře. Rozzářit by se mělo arciděkanství u kostela sv. Jakuba nebo terasy pod Pacákovými sady. „Ve hře je i několik vzácných stromů," potvrdil starosta města Martin Starý.

Vlašský dvůr v Kutné HořeFoto: Deník/Irena Blahníková

Nočního nasvícení by se podle něj mělo dostat dvěma velkým bukům, které se nacházejí u letní scény v parku pod Vlašským dvorem. Světla by měla být umístěna u kořenů a svítit směrem do koruny, čímž by vynikla jejich silueta. „Uvažujeme ale také o nasvícení nádherné lísky před průmyslovou školou. Obzvlášť v zimě, kdy je bez listí, by na tmavém pozadí mohla tvořit velmi pěkný efekt," uvedl kutnohorský starosta.

Tento záměr by se měl uskutečnit v rámci revitalizace Vlašského dvora, na kterou se městu Kutná Hora podařilo získat dotaci ve výši necelých 90 milionů korun a o jejímž přijetí budou městští zastupitelé hlasovat příští týden. Stejně tak je to i s nasvícením arciděkanství a terasami mezi Pacákovými sady a spodní částí parku. Ty by měly být nasvíceny tak, aby budova Vlašského dvora vystupovala jakoby ze tmy a byla podsvícená z teras.

Ve spolupráci se Správou železničních dopravních cest se rovněž pokračuje v přípravě nasvětlení ocelového železničního mostu u parku pod Vlašským dvorem. O té se začalo hovořit už loni na podzim, když most procházel velice rozsáhlou opravou. Od té doby však bylo kolem záměru ticho a pouze v prosinci radnice stručně potvrzovala, že se s věcí stále počítá a pracuje se i na technických přípravách. „Projektant byl navíc nemocný, nyní se musíme domluvit na světelných zkouškách," podotkl Martin Starý. Podle něj by 112 let starý most měl být nasvícen jen decentně pomocí LED žárovek tak, aby byla zdůrazněna struktura mostu. Podle starosty by v závislosti na zpracovávané studii a ceně most mohl být nasvícen už do konce letošního roku