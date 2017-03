Kutná Hora - Rušno je v posledních dnech v Opletalově ulici v Kutné Hoře. Obchodní dům Kaufland zde totiž začal stavět závory a na parkovišti před ním už budou moci bezplatně zaparkovat výhradně jen ti, co zde nakupují.

Podle informací Deníku to ale nejsou jediné změny, které Opletalovu ulici čekají. Do října by zde totiž mělo vyrůst úplně nové obchodní centrum. „Stavba našeho retail centra v Kutné Hoře bude zahájena na jaře a dokončena pravděpodobně v říjnu 2017,“ potvrdil informaci Václav Koura, vedoucí oddělení expanze developerské společnosti InterCora, která má obchodní centrum stavět.

Retail park má být ve stejném stylu jako je ten v Čáslavi. Jeho součástí by měl být velký obchod s obuví, oděvy i elektrem. Stavební povolení firma získala už na konci minulého roku. „Firma má ale ze strany města stanovenu jednu podmínku. Vybudovat na křižovatce před obchodním domem Kaufland kruhový objezd,“ uvedl místostarosta Kutné Hory Josef Viktora s tím, že vybudován obchodního centra schválilo zastupitelstvo města přibližně před rokem.

V Kutné Hoře vyroste nové obchodní centrum (vyznačeno žlutě)Zdroj: Archiv www.intercora.cz

Budoucí nákupní centrum v Kutné Hoře má své zastánce i odpůrce. Ti, co jsou pro, tvrdí, že podobný komplex ve městě dlouhodobě chyběl a obyvatelé museli za nákupy dojíždět do Prahy a dalších okresních měst. Odpůrci to zase vnímají jako poslední hřebíček do rakve pro místní obchodníky v centru, kteří už teď mnohdy balancují na hraně přežití. „Já to vnímám jako padesát na padesát. Pro obyvatele Kutné Hory je to pozitivní věc, nabídka dalších služeb. Obchodníci to už asi tak pozitivně vnímat nebudou,“ doplnil místostarosta Viktora.

Čáslavské nákupní středisko, které je vybudováno ve stejném stylu, bylo otevřeno v listopadu roku 2014 a mezi místními i přespolními obyvateli patří oblíbeným nákupním destinacím. Podobnou obchodní zónu, jakou je Retail parku, mají kromě Čáslavi také například v Kolíně.

