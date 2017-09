V Malíně už si děti mohou hrát na novém pískovišti.

Kutná Hora – Další z vítězných tipů kampaně Lepší Hora na oživení Kutné Hory je zrealizován. V Malíně už si děti mohou hrát na pískovišti, které bylo na veřejné hřiště umístěno díky podpoře společnosti Foxconn, Římskokatolické farnosti – arciděkanství Kutná Hora, Římskokatolické farnosti Kutná Hora – Sedlec a také díky městu Kutná Hora.

Organizátorem kampaně, v jejímž rámci měli kutnohorští obyvatelé možnost zaslat své nápady na vylepšení svého města, je Lepší místo. „Pro nás je pískoviště v Malíně dalším kamínkem do mozaiky zlepšování veřejného prostoru a života našich zaměstnanců a jejich rodin,“ řekla Simona Třískalová ze společnosti Foxconn. „Jsme moc rádi, že se tímto způsobem můžeme podílet na oživování města a plnit tak přání kutnohorských občanů,“ dodává.

Já vídám na novém pískovišti spoustu dětí, které si tam hrají. Dokonce bývá pískoviště každý večer přikryto plachtou, což mě mile překvapilo,“ řekla paní Ladislava Krčmářová, maminka, která bydlí přímo naproti malínského hřiště.

Díky kampani Lepší Hora už byly do veřejného prostoru vysazeny stromy, kutnohorské ulice, cukrárny a kavárny ožily v květnu cukrářskými slavnostmi, které do města přilákaly tři až čtyři tisíce návštěvníků. Na své umístění bohužel stále čeká stojan na kola, který si občané města přáli na hlavním nádraží. „Své nápady a podněty na zlepšení Kutné Hory mohou kutnohorští občané posílat přes aplikaci Lepší místo průběžně. Lepší místo je nástroj, kterým mohou snadno a rychle zlepšit kvalitu svého života,“ připomněl Petr Steklý z Lepšího místa. „Stačí stáhnout si aplikaci, popsat svůj podnět a poslat. My se postaráme o to, aby byl podnět doručen kompetentním osobám.“



Živá a aktivní komunita je pro dobře fungující město jedním z největších přínosů. Udělejme z Kutné Hory lepší místo společně!



Aplikace ke stažení zde: www.lepsimisto.cz.