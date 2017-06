Václav Moravec vzpomínal na kamaráda Minku a jeho rodinu. Zemřeli při holocaustu

Čáslav - V červnu si připomínáme výročí deportace Židů nejen z Čáslavi do Terezína. Na tyto smutné události a především na svého kamaráda zavzpomínal Václav Moravec z Čáslavi.

Během druhé světové války bylo zavražděno téměř 80 tisíc Židů z českých zemí. Většina z nich byla deportována do terezínského ghetta a odtud do vyhlazovacích táborů. Čáslavští Židé byli do Terezína deportováni z kolínského shromaždiště, přeživších zbylo pouze několik.

Jednou z nešťastných rodin byli Eisnerovi. Ti přišli do Čáslavi po vyhlášení Mnichovské dohody o odstoupení pohraničí. V Čáslavi bydleli v ulici 28. října čp. 490. Doktor Eisner zde měl také ordinaci.

Václav Moravec, přítel rodiny, na předválečné období vzpomíná: „V té době se do vily téměř proti nám nastěhovala rodina MUDr. Eisnera. Přistěhovali se z okupovaného Růžodolu u Liberce, kde byl MUDr. Eisner mimo jiné i starostou Sokola.“ A pokračuje ve vyprávění: „Eisnerovi měli tři děti. Nejstarší byl Jiří, prostřední Miloš byl se mnou stejně starý, říkali jsme mu Minka. Nejmladší byla Heda. Minka začal chodit na gymnáziu do naší třídy.“ O velkém kamarádství s Minkou Václav Moravec vypráví: „Skamarádili jsme se a denně byl Minka u nás, nebo já u Eisnerů. Zvlášť se mně líbilo, když Jirka s Minkou hráli na klavír čtyřručně Slovanské tance Antonína Dvořáka.“

MUDr. Eisner si v Čáslavi otevřel ordinaci, kterou však po vzniku Protektorátu nemohl pro svůj židovský původ dlouho provozovat. Ani jeho děti nemohly navštěvovat školu a veškeré židovské obyvatelstvo muselo začít nosit označení Davidovou hvězdou. Na toto období Václav Moravec vzpomíná nerad: „V té době onemocněla paní Eisnerová nádorem na mozku a zemřela. Pohřbu se zúčastnilo málo lidí, vesměs členové židovské komunity a já. Pohřeb jsem fotografoval.“ Jistě, lidé měli strach, ale díky statečnosti pana Moravce se nám zachovaly fotografie z této smutné události.

Krátce po pohřbu pokračovala tragédie rodiny a celé čáslavské diaspory. MUDr. Eisner byl zatčen gestapem a skončil v Terezíně. K tomu se váže vzpomínka Václava Moravce: „Po válce mi tatínek vyprávěl, že když byl vězněn v Terezíně, viděl, jak MUDr. Eisnera vezli na káře mrtvého. Bachař ho umlátil k smrti.“ A dále pokračuje ve vyprávění: „O děti se pak starali prarodiče Eisnerovi. V roce 1942 děti odjely s transportem do Terezína a pak do některého vyhlazovacího tábora, odkud se již nevrátily.“ Pan Moravec se ještě léta snažil zjistit, kde jeho kamarád Minka ukončil svůj život. Obrátil se i na Židovské muzeum, ale odpověď zněla: „nic se nepodařilo zjistit“. Takový byl konec kamaráda a jeho rodiny.

Co dodat závěrem? Historii nelze změnit. Lze se z ní ale poučit. A to bylo také cílem našeho povídání s pamětníkem Václavem Moravcem. Jen pro úplnost musíme dodat, že tatínek pana Moravce byl čáslavský lékárník Václav Moravec st. Ten byl zatčen za členství v odbojové organizaci Národní obranný svaz, která byla součástí vojenské organizace Obrana národa. Za obstarávání léků rodinám vězněných odbojářů byl zatčen a vězněn v německých věznicích v Griebo a Halle. A strýcem Václava Moravce byl generál František Moravec, který vymyslel plán na likvidaci zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.

Děkujeme panu Moravcovi za poskytnuté fotografie a za vyprávění, které nás nutí k zamyšlení. A až nás prostřednictvím médií budou ovlivňovat různí populisté, xenofobové a jim podobní, vzpomeňme si na kamaráda Minku a jeho rodinu Eisnerových z Čáslavi.

Na stránkách http://www.holocaust.cz/databaze-obeti/ se nám podařilo o Eisnerově rodině z Čáslavi zjistit tato smutná fakta:

Miloš Eisner, narozen 17. 03. 1926, poslední bydliště před deportací - Čáslav.

Transport AAc, č. 501 (09. 06. 1942, Kolín - Terezín).

Transport AAk, č. XV (12. 06. 1942, Terezín - Trawniki).

Zahynul.

Jiří Eisner, narozen 25. 08. 1923, poslední bydliště před deportací - Čáslav.

Transport AAc, č. 500 (09. 06. 1942, Kolín - Terezín).

Transport AAk, č. XIV (12. 06. 1942, Terezín - Trawniki).

Zahynul 11. 08. 1942 Majdanek.

Dr. Josef Eisner, narozen 18. 03. 1896 Křížový Újezd, poslední bydliště před deportací - Čáslav.

Zahynul 12. 05. 1942 Malá pevnost Terezín.

Karel Eisner, narozen 18. 03. 1861, poslední bydliště před deportací - Čáslav.

Transport AAc, č. 496 (09. 06. 1942, Kolín - Terezín).

Transport Bv, č. 1231 (15. 10. 1942, Terezín - Treblinka).

Zahynul.

Heda Eisnerová, narozena 17. 02. 1930, poslední bydliště před deportací - Čáslav.

Transport AAc, č. 502 (09. 06. 1942, Kolín - Terezín).

Transport AAk, č. XVI (12. 06. 1942, Terezín - Trawniki).

Zahynula.

Olga Eisnerová, narozena 21. 09. 1875, poslední bydliště před deportací - Čáslav.

Transport AAc, č. 498 (09. 06. 1942, Kolín - Terezín).

Zahynula 08. 02. 1944 Terezín.

Vladimír Havlíček