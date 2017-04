Ve Středočeském kraji řidiči stávkovat nebudou

Střední Čechy - Stávka řidičů autobusů by se podle posledních informací měla vyhnout celým středním Čechám. Obyvatelé Kutnohorska, Kolínska i Benešovska tak mohou ve čtvrtek, na kdy odbory celostátní protest ohlásily, zůstat v klidu. Autobusy by měly pasažéry vozit bez omezení.

Objednavatelem veřejné dopravy ve výše zmíněných okresech je Středočeské hejtmanství. Celkem má uzavřeno 34 smluv s 24 společnostmi. O tom, zda řidiči budou či nebudou stávkovat, nebylo do poslední chvíle rozhodnuto například na Benešovsku.

I když podle dispečera ČSAD Benešov Karla Rudolfa řidiči linkových autobusů dostali ke svým platům přidáno a z tohoto pohledu může mezi nimi panovat alespoň částečná spokojenost, někteří šoféři největšího dopravce na Benešovsku se ke stávce vyhlášené na čtvrtek 6. dubna i tak chtějí přidat. „Někteří řidiči sdělili, že se stávky zúčastní, někteří zase, že ne a někteří se k tomu vůbec nevyjádřili,“ informoval dispečer Karel Rudolf. „Proto nelze jednoznačně říci, že se bude nebo nebude stávkovat. Ale protože i stávka má svůj řád a pravidla, řekli, že se u nás asi stávkovat nebude,“ dodal dispečer. Karel Rudolf sice potvrdil, že se v rámci ujednání řidičům autobusů platy zvýšily, ale jaké úrovně mzda nyní dosahuje, sdělit nechtěl.

Vedení středočeského kraje přitom dalo jasně najevo, že bude požadovat, aby nasmlouvané spoje skutečně vyjely. S tím, že po dopravcích, jejichž řidiči by se rozhodli stávkovat, bude požadovat, aby zajistili náhradní dopravu.

Na Kutnohorsku i Kolínsku, kde autobusové spoje zajišťuje Arriva Východní Čechy, bylo jasno poměrně záhy. „Dle vyjádření závodního výboru odborové organizace, která působí u naší společnosti, mohu konstatovat, že řidiči Arriva Východní Čechy se ke stávce 6. dubna nepřipojí,“ uvedla za společnost Arriva Jana Vohradníková s tím, že maximálně zvolí symbolickou podporu pro své stávkující kolegy v jiných krajích.

“Platy řidičů se v naší společnosti zvýšili v souladu s kolektivní smlouvu i vládním nařízením. Průměrná měsíční mzda řidiče autobusu meziročně vzrostla o cca 5.700 korun,“ doplnila k výši mezd řidičů Vohradníková.

Všechny autobusy Arrivy by v průběhu čtvrteční stávky měly bez omezení jezdit jak ve Středočeském kraji, tak i v Praze. „Týká se to všech našich provozních společností, které dopravu ve Středočeském kraji a v Praze zajišťují, tedy Arrivy Praha, Arrivy Střední Čechy, Arrivy východní Čechy, ČSAD MHD Kladno i společnosti PROBO BUS z Berouna. Jezdit budou i řidiči na Příbramsku, kteří stávku zvažovali,“ doplnil informace Daniel Adamka, generální ředitel Arrivy. Stejně tak by měly podle informací ze včerejšího dne jezdit i autobusy Okresní autobusové dopravy Kolín.

Ke stávce řidičů autobusů se vyjádřil i rezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák. „Stávku řidičů nepovažuji za rozumnou. Většina krajů a firem splnila nařízení vlády týkající se navýšení platů řidičů linkových autobusů. Jsem přesvědčen, že všichni dopravci, kteří od krajů dostali peníze na zvýšení platů řidičů, je takto využili a mzdy řidičům zvýšili. Jednalo se přitom o největší meziroční navýšení mezd v historii České republiky, pohybovalo se od pěti do devíti tisíc korun navíc k měsíční výplatě,“ vysvětlil Jaroslav Hanák důvody, proč avizovanou stávku řidičů odmítá. Stávka nedává smysl i v kontextu a porovnání s mírným navyšováním platů u jiných profesí jako například učitelů či zdravotních sester.