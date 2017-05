Ve Vinařích zvolili nové zastupitele

Vinaře - Stejně jako v deseti dalších obcích v České republice se také v obci Vinaře konaly v uplynulém týdnu nové volby do obecního zastupitelstva. K volebním urnám ve Vinařích přišlo přes šedesát procent voličů, kteří zvolili sedm nových zastupitelů.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Michal Kočí

Ti nyní čekají na termín svého ustavujícího zasedání, ze kterého vzejde nový starosta a místostarosta obce. „Volby proběhly v pořádku, zastupitelstvo je zvolené a již vyhlášené ve sbírce zákonů. Nyní ale běží patnáctidenní lhůta pro možné odvolání a až potom budou v obci svolávat ustavující zasedání,“ uvedla Zdeňka Nezbedová z Městského úřadu v Čáslavi, který vykonává přenesenou působnost státní správy. Podle zákona o obcích bude ustavující zasedání po uplynutí lhůty pro odvolání kvůli neplatnosti voleb či hlasování svolávat dosavadní starosta Lukáš Záruba.

Ustavujícímu zasedání by měl zároveň i předsedat, případně by se této funkce měl ujmout nejstarší člen zastupitelstva obce do doby, než je zvolen starosta nebo místostarosta. Obecní zastupitelstvo ve Vinařích se rozpadlo po té, co všichni jeho členové ve složení Jiří Vavřina, Jiří Behůl, Karel Bárta a Roman Šulc koncem minulého roku rezignovali. Rezignoval i starosta obce Lukáš Záruba, který svou funkci zastával od 15. července roku 2015.

Krátce poté byl správcem obce jmenován Josef Novosad a Městský úřad v Čáslavi pověřen přenesenou působností státní správy. To znamená, že obyvatelé Vinař zde mohli vyřizovat veškeré administrativní věci spojené například s evidencí obyvatel a podobně. V obci bylo zároveň vyhlášeno rozpočtové provizorium, díky němuž lze v obci realizovat jen výdaje nezbytné pro zajištění běžného provozu obce a investiční výdaje jsou omezené jen na ty akce, které již byly započaty. Nelze tak například žádat o jakékoliv dotace.

