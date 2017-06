Ve Zruči nad Sázavou dokončí ještě letos cyklostezku

Zruč nad Sázavou - Cyklisté ze Zruče nad Sázavou a okolí se budou moci ještě letos projet na nové cyklostezce. „Realizace druhé etapy zručské cyklostezky začne začátkem července. Hotovo by mělo být do konce listopadu," uvedla Ludmila Vlková z Městského úřadu Zruč nad Sázavou.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Leona Paroulková

Nová část zručské stezky bude měřit více než 1,5 kilometru a po celé délce povede obousměrný dvoupruhový cyklistický pás se zpevněným povrchem. Trasa naváže na trasu pod zámkem. Povede po břehu řeky Sázavy a následně překročí nově vybudovanou lávkou pravostranný přítok Sázavy – Ostrovský potok. Dále bude pokračovat po břehu řeky pod silniční most a podél protipovodňové stěny mine stávající prodejnu stavebnin. Zde bude zručská stezka krátkou odbočkou propojena do ulice Průmyslová a umožní lidem i přístup k dalším provozovnám firem, které sídlí v této lokalitě. Pak bude stezka dále pokračovat podél řeky. Za sídlem firmy na technologické kontejnery se od ní levotočivým obloukem odkloní a povede kolem kolejí. Na konci úseku pak bude pokračovat opět směrem k Sázavě, kde se napojí na lávku přes řeku. Náklady druhé etapy cyklostezky jsou stanoveny na 14,2 milionu korun, dotace pokryje 11,7 milionu korun.

Už současnou cyklostezku ve Zruči nad Sázavou si pochvaluje i Ondřej Šimůnek. „Na cyklostezku se pravidelně vracím se svojí přítelkyní. Jezdíme zde na in-line bruslích,“ uvedl Šimůnek. Ten se těší, až bude cyklostezka hotová. „Bude to hezká trasa, hlavně ta část kolem řeky,“ poznamenal.

O zřízení cyklostezky stojí již delší dobu i v Kutné Hoře. „Je vypracován projekt, ve kterém by byla cyklostezka vedena kolem řeky Vrchlice a propojovala by i obce okolní,“ řekla místostarostka Kutné Hory Zuzana Moravčíková. Zároveň ale zdůraznila, že i když je projekt hotový, tak jsou okolo cyklostezky komplikace. „Vedla by blízko u kolejí, což hodnotí České dráhy jako problém,“ dodala Moravčíková.

ZÁMĚRY V ČÁSLAV

I v Čáslavi existují myšlenky na další cyklostezky. Měly by propojit Čáslav a Drobovice a Čáslav a Filipov. „Je to ale běh na dlouhou trať,“ uvedl starosta města Jaromír Strnad. V současné době tak mohou lidé využívat cyklotrasu, která spojuje od roku 2015 Čáslav – Koudelov a Filipov. Obcí Vrdů mají díky této cyklostezce lidé možnost bezpečnějšího přejezdu do Čáslavi. Celkové náklady vyšly přibližně na 6 milionů korun, přičemž 5,8 milionu korun tehdy pokryla dotace. Dnes je trasa velice oblíbená a využívaná ať už rekreačně, nebo i prakticky. „Moje děti mají ve Vrdech babičku. Díky této cyklostezce se naučily jezdit na kole. Rádi se na ni každé jaro vracíme,“ uvedla Martina Horáčková z Čáslavi.