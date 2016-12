Ve Zruči nad Sázavou lze ještě koupit stromky

Zruč nad Sázavou – Ti, co nechávají vánoční nákupy na poslední chvíli a nemají doma ještě ani stromeček, nemusí zoufat. Nebo alespoň ne ve Zruči nad Sázavou, kde zdejší technické služby za zvýhodněnou cenu zahájily doprodej vánočních stromů. Až do pátku budou různé druhy vánočních stromů prodávat vždy od 8 hodin ráno do půl třetí odpoledne.

Vánoční stromkyFoto: DENÍK/Jan Patkoš

Autor: Hana Kratochvílová