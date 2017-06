Venkovní posilovny přibývají, cvičí se v Kutné Hoře i ve Zruči

Kutnohorsko /INFOGRAFIKA/ - Venkovní posilovny se stávají hitem. Pomalu se rozšiřují do všech měst. Cvičební stroje jsou většinou používány pro svou nenáročnost a jednoduchost. Fitness hřiště tak navštěvují nejenom běžci, kteří se při své činnosti chtějí protáhnout, ale i děti a senioři.

Workouťáci v akci.Foto: Deník: Roman Dušek

Venkovní posilovny mohou navštívit zájemci i na Kutnohorsku. Naleznou je v Kutné Hoře a ve Zruči nad Sázavou. V okresním městě vyrostlo workoutové hřiště přesně před rokem na stadionu SKP Olympia. Nabízí široký výběr nejrůznějších překážek a možnosti vyžití. Ať už jde o hrazdy, ručkování, bradla, stalky, šikmé žebřiny, šikmé lavice nebo speciality v podobě lana na šplhání, kolíků na ručkování s kruhy a také kovové míčky, které mohou znát lidé například ze zahraniční soutěže Ninja faktor, kde se po nich také ručkuje.

Hřiště provozuje město a je přístupné veřejnosti prakticky nonstop podle návštěvního řádu. „Za rok fungování lze workoutové hřiště na Olympii hodnotit pozitivně. Je o něj zájem a je hojně navštěvované, chodí sem i celé rodiny s dětmi," uvedl účastník mistrovství světa Spartan Race 2015 Michal Pavlík, jeden z „otců" myšlenky workoutového hřiště Kutné Hoře. Kromě workoutového hřiště má Kutná Hora i cvičení prvky pro seniory, které jsou umístěny v parku vedle sokolovny v Sokolské ulici. Čtyři stroje jsou zde dva roky.

Již od roku 2015 se workoutovým hřištěm pyšní také Zruč nad Sázavou. Je postaveno ve Sportovním areálu za zdejší základní školou a město na něj získalo podporu z Nadace ČEZ ve výši 400 tisíc korun, přičemž celková cena hřiště byla 413 tisíc korun.

Kliknutím infografiku zvětšíte.

ČÁSLAV ČEKÁ

Čáslav na své workoutové hřiště teprve čeká. Dočkat by se jej však měla co nevidět. S výstavbou hřiště za více než milion korun by se mělo začít v létě v parku u Podměstského rybníku. Jeho plocha hřiště bude 11x15 metrů a příchozím nabídne celistvou konstrukci se soustavou prvků, které jsou určeny k i posilování. Mimo jiné zde budou k dispozici hrazdy a žebřiny.

Venkovní posilování je stále populárnější i v dalších okresech. Na Kolínsku je venkovní fitness například v Kostelci nad Černými lesy nebo v Cerhenicích. Několik cvičebních prvků mají k dispozici také klienti domova se zvláštním režimem v Kouřimi. Užít si pohybu venku mohou i v Kolíně. Dvě workoutová hřiště se například nachází v lesoparku Borky, zajít lze i na Kmochův ostrov.

Na Benešovsku se zase cvičí pod širým nebem ve Voticích u Multifunkčního centra. Dále je posilování dostupné v Sázavě u lávky na Černé Budy. Zázemí pro ty, kteří chtějí cvičit na čerstvém vzduchu, nabízí i Benešov, a to u zimního stadionu.

ANKETA: Preferujete cvičení venku?

Hana Pavlíčková, Blinka

Cvičení pod širým nebem mi nepřipadá jako špatný nápad. Nikde v mém okolí ale workoutové hřiště není, takže ho využívat nemohu. Pokud by však nějaké vzniklo, asi bych ho vyzkoušela.

Kateřina Pokutová, Sázava

Mám radši cvičení venku. Ale mám ráda i soukromí. Nechci, aby na mě lidi koukali. Přijde mi však lepší cvičit na čerstvém vzduchu, než si platit hodinu tréninku nebo trenéra. Je lepší cvičit s kamarádkou, navzájem se podporujeme.

Stanislav Nový, Kutná Hora

Hraji fotbal a jezdím na kole, což je vlastně takový „venkovní fitness". Workoutové hřiště jsem ještě nikdy nenavštívil, ale ta myšlenka se mi líbí, je to určitě dobrý nápad. Někdy s partou přátel bych tam i rád zašel.

Anna Síbrtová, Sázava

Pro mě je lepší cvičit venku. Ale nemám ráda, když na mě koukají lidi. Takže s kamarádkou běháváme pryč do přírody a tam spolu cvičíme. Ono je to i lepší pro nás než posilovna. Nikdo na nás nekouká a my si v klidu můžeme zacvičit.