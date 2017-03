Vlajkovým zvířetem v zookoutku se stane sysel obecný

Projekt zookoutku je opět blíže k realizaci. Spolek Denemark již představil veřejnosti konkrétní plány. V zookoutku, který se vybuduje vedle parku pod Vlašským dvorem, bude vlajkovým zvířetem sysel obecný.

SYSEL obecný.Foto: Deník/Karel Pech

„Protože je Kutná Hora podvrtaná štolami, vlajkové zvíře by mělo být spojené s podzemím,“ uvedl Pavel Novák, předseda spolku Denemark. Kutná Hora se současně díky tomu zapojí do záchranného programu pro sysly obecné. Téměř všechna zvířata, která se do zookoutku umístí, se vybírala podle toho, aby byla z velké části býložravá a nenáročná.

Všechna se konzultovala se zoologickými zahradami. Kromě sysla se budou moci lidé těšit například na psouna, surikatu, skunka nebo novozélandského papouška keu. V současné době se uvažuje také o jezevci nebo kotulovi. Denemark zatím zvažuje, které z těchto dvou vybere. Dalším zvířetem, které se může v zookoutku objevit je Mara stepní. Navržen je také například „průřez zemí“ kde by byly k vidění žížaly.

V prostorách zookoutku bude vybudována také kavárna s terasou. Turisté i rodiny s dětmi si tak zajdou do zookoutku i na kávu, čaj, limonádu, dortík či bagetku. Kavárna bude mít vodorovnou střechu a bude „utopená v terénu“, aby měli všichni krásný výhled na dominantu Kutné Hory. Velkou zábavou pro děti by měl být tobogán, který povede pod zemí.

V zookoutku se vybudují mlatové chodníčky a po stranách budou vsakovací rýhy. Díky tomu se děšťová voda vsákne přímo do terénu.

Tradice zookoutku tak bude v Kutné Hoře po letech obnovena. „První zookoutek byl v Kutné Hoře od dvacátých let 20. století v horní část parku pod Vlašským dvorem,“ řekl Pavel Novák. Ve třicátých letech se pak přestěhoval za Žižkovu bránu.

Tehdy se zookoutek pyšnil ochočenou srnou, zpěvnými ptáky a k vidění byl i pes dingo. Spolek Denemark začal pracovat na obnově zookoutku v roce 2009, kdy začali jeho členové připravovat plány a projekty. Pořádalo se také několik brigád, kdy se prostor vyklízel. Následně se začalo vyjednávat s pražskou a libereckou zoologickou zahradou.